El recibo de la luz se disparará un 38% en noviembre y alcanzará su máximo en cuatro años

La factura eléctrica de los hogares acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) subirá un 38% en noviembre respecto al mismo mes de 2025 y alcanzará una media de 71,60 euros, según las estimaciones del comparador energético Hello Watt. Así, este incremento supone pagar 19,69 euros más que hace un año y sitúa el recibo en su nivel más alto de los últimos cuatro ejercicios.

De hecho, la subida de precios llegará a pesar de que se esperan temperaturas más suaves de lo habitual, lo que permitirá reducir el consumo eléctrico respecto al registrado en noviembre del año pasado. En este sentido, el encarecimiento responde principalmente al aumento del precio de la energía, que compensará con creces el menor gasto previsto por los hogares.

Sin rebajas fiscales

Así las cosas, el comparador ha elaborado sus estimaciones para un hogar tipo con una potencia contratada de 4,40 kilovatios (kW). De este modo, según sus cálculos, el consumo medio durante noviembre rondará los 206 kilovatios hora (kWh), un 4% menos que en el mismo mes de 2025.

Sin embargo, el precio del término de energía del PVPC se situará en torno a los 0,215 euros por kWh, frente a los 0,135 euros registrados hace un año. Esto supone un incremento cercano al 58% en el coste de la electricidad consumida.

La diferencia entre la evolución del consumo y la del precio explica que el recibo vaya a encarecerse incluso con un menor uso de electricidad. De hecho, el comparador calcula que, si los hogares mantuvieran exactamente el mismo consumo que en noviembre de 2025, la factura alcanzaría los 73,75 euros, un 42% más que entonces.

El gasto eléctrico también aumentará respecto a octubre. La llegada de temperaturas más bajas y el mayor uso de la calefacción y la iluminación elevarán el consumo medio estimado desde los 179 kWh de octubre hasta los 206 kWh de noviembre. Se trata de un incremento cercano al 15% en apenas un mes.

Así, aunque el consumo previsto será inferior al de noviembre del año pasado, la evolución de los precios provocará un aumento considerable del importe que tendrán que afrontar los hogares con tarifa regulada.

A este encarecimiento se suma que los consumidores no podrán beneficiarse en noviembre de una reducción del IVA ni del impuesto eléctrico. Según la información facilitada por Hello Watt, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de la electricidad correspondiente a septiembre registró un incremento interanual del 11,4%, por debajo del umbral del 15% previsto para activar esas medidas fiscales.

El director general de Hello Watt, Danny Salazar, tampoco espera que se produzca una rebaja fiscal en diciembre. Su previsión es que el IPC de la electricidad de octubre se sitúe en torno al 10%, también lejos del nivel necesario para activar las reducciones.

La ausencia de alivio fiscal coincide así con un mes en el que el recibo eléctrico alcanzará, según las estimaciones del comparador, su importe medio más elevado de los últimos cuatro años.

El precio más alto desde 2022

El encarecimiento de la electricidad también se refleja en la evolución del mercado mayorista. El grupo ASE, agregador de demanda eléctrica en España, calcula que el precio diario del mercado eléctrico registró en octubre un promedio de 166,66 euros por megavatio hora (MWh).

Esta cifra supone un incremento del 16,34% respecto a septiembre y del 119,9% en comparación con octubre de 2025. Según el informe de ASE, se trata del precio mensual más alto desde septiembre de 2022.

El aumento estuvo relacionado, en buena medida, con el encarecimiento del gas. El precio de este combustible alcanzó un máximo de 99,38 euros/MWh el pasado 24 de octubre, más del triple que en el mismo periodo del año anterior.

El informe vincula esta evolución con las tensiones en el estrecho de Ormuz, las restricciones al suministro de gas natural licuado a través de esta vía y la proximidad del invierno. Estos factores elevaron el coste del gas y contribuyeron al repunte del mercado eléctrico durante octubre.

La evolución del mercado mayorista ofrece así otro elemento para entender la subida de los precios de la electricidad, en un contexto marcado por el encarecimiento de las materias primas energéticas y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.