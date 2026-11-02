Impulsar la construcción y garantizar la seguridad jurídica: las claves para salvar el mercado inmobiliario

Durante décadas, acceder a una vivienda en España ha sido una parte fundamental del proyecto de vida de millones de familias. Sin embargo, comprar un piso o encontrar un alquiler se ha convertido en una carrera cada vez más difícil, especialmente para los jóvenes. Mientras los precios han seguido subiendo, la construcción no ha recuperado el ritmo de otras épocas y miles de viviendas han dejado de salir al mercado. En este escenario, el debate ya no gira solo en torno a cuánto cuesta una casa, sino también a qué políticas han contribuido a esta situación y qué cambios pueden devolver la oferta al mercado.

Así las cosas, Juan Van-Halen, socio director y fundador de la consultora independiente Ardavania, en una entrevista en el programa de esRadio Con Ánimo de Lucro, ha defendido que España necesita cambiar su política de vivienda para aumentar la oferta y facilitar el acceso a la compra y al alquiler. Del mismo modo, ha situado la derogación de la actual Ley de Vivienda y la recuperación de la seguridad jurídica entre las primeras medidas que debería adoptar un nuevo Gobierno.

Con todo, el experto ha explicado que el problema actual de vivienda no se resuelve únicamente con anuncios de construcción. Y es que, a su juicio, hacen falta suelo disponible, financiación, capacidad para ejecutar los proyectos y una Administración que reduzca los plazos y las trabas burocráticas.

Derogar la Ley de Vivienda

Van-Halen ha comenzado su propuesta con una medida que considera prioritaria: derogar la Ley de Vivienda, puesto que la regulación aprobada no ha conseguido aumentar la oferta y ha generado incertidumbre entre los propietarios y los inversores. Al respecto, ha explicado que desde 2018 el precio de compraventa de la vivienda ha subido un 70%, mientras que los alquileres han aumentado un 45%.

Del mismo modo, Van-Halen ha puesto el foco en la producción de nuevas viviendas. De este modo, ha recordado que, durante los últimos años, España ha construido una media de 85.000 viviendas anuales, de las que alrededor del 10% han sido protegidas. Así, ha contrapuesto ese ritmo con las 250.000 o 270.000 viviendas anuales que ha situado como referencia histórica.

Por otra parte, el consultor ha advertido, además, de los efectos que atribuye al control de los alquileres. En este sentido, ha detallado que, según los datos de plataformas inmobiliarias, la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido un 30% desde 2023 en el conjunto de España y un 70% en Cataluña. El problema es que el efecto de estas medidas no se limita a los territorios donde se aplican, porque también generan incertidumbre sobre una posible extensión a otras zonas.

Cabe destacar, asimismo, que para Van-Halen otro de los ejes fundamentales de la política de vivienda ha de ser la seguridad jurídica. De esta forma, ha defendido que los propietarios necesitan garantías para poner sus viviendas en alquiler y que los inversores deben conocer las reglas que van a regir sus proyectos durante todo el proceso.

En este sentido, ha recordado que el 95% de las viviendas en España pertenece a familias, no a grandes inversores institucionales. Por eso, ha considerado que las medidas dirigidas a los propietarios particulares también resultan determinantes para recuperar parte de la oferta que ha desaparecido del mercado.

Precisamente, el experto ha vinculado esta cuestión con la necesidad de aumentar la construcción. Para ello, ha planteado actuar sobre tres elementos: disponer de suelo urbanizado, facilitar la financiación y contar con capacidad suficiente para levantar los inmuebles. Además, ha cuestionado también los plazos administrativos.