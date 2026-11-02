Irene Montero quiere zanjar la catástrofe de Urda con el artículo 128 de la Constitución

Aunque en la izquierda hay también voces pidiendo la cabeza de Óscar Puente por el accidente de Urda, son más los que ponen el foco en las empresas. Ese es el caso de Irene Montero, la eurodiputada y candidata de Podemos a las generales, que tras un encuentro con la división ferroviaria de la CGT ha proclamado que hacer negocio con el sector "está poniendo en peligro la seguridad de los usuarios".

"Además de la dimisión del ministro, que es un consenso social que debe dimitir, aquí la cuestión de fondo es la liberalización", ha afirmado ante los periodistas Irene Montero, para quien es necesario aplicar el artículo 128 de la Carta Magna, que establece entre otras cosas que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" y prevé que "mediante ley" se pueda "acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general".

A juicio de Montero, cuyo partido aboga cíclicamente por la nacionalización de alguna gran empresa, hay que poner bajo control público servicios esenciales y el transporte constituye un derecho cuya gestión y seguridad deben garantizarse desde el sector público, obviando la participación mayoritariamente pública de los principales actores del sector.

Según Montero, los problemas de seguridad derivan de la liberalización y de que, a su juicio, numerosos servicios esenciales de mantenimiento, prevención, control y señalización estén externalizados y dependan de empresas privadas. En su cruzada contra la empresa privada, ha citado que la señalización del tramo donde se produjo el accidente depende de dos compañías, Hitachi y Siemens, y ha citado también a grandes constructoras como ACS, Sacyr, Ferrovial y Acciona entre las empresas que realizan tareas de mantenimiento y prevención en el sistema ferroviario.

Montero ha cuestionado que empresas privadas "cuyo objetivo es maximizar sus beneficios" puedan garantizar las inversiones necesarias en seguridad cuando estas entren en conflicto con sus intereses económicos. "¿No nos damos cuenta del grave peligro que supone dejar en manos de empresas que solo buscan maximizar beneficio un derecho y un servicio fundamental como es el ferrocarril?", ha planteado.

A Puente, que este martes comparecerá en la Diputación Permanente, le pedirá explicaciones sobre las constructoras y las compañías encargadas del control y la señalización, así como sobre los cánones que pagan los operadores por utilizar las vías ferroviarias, que, según ha asegurado, son inferiores al gasto que genera su utilización. "Yo esperaría esa honestidad. Eso es lo mínimo exigible. Y que podamos ir al fondo del asunto. Y, por tanto, primero la dimisión y acto seguido aplicación del 128 de la Constitución".

Su rival en la izquierda para captar el voto en las elecciones del 29 de noviembre, Ada Colau, también ha pedido la dimisión de Puente y también ha señalado a las empresas: según Colau, el ferrocarril es un servicio público y esencial para la vida cotidiana de la ciudadanía, y por lo tanto debe ser "seguro, sostenible y accesible". Y a su juicio, hace falta un acuerdo entre las diferentes formaciones, "las máximas posibles", mediante un Pacto de Estado que ha pedido alcanzar inmediatamente después de las elecciones del 29 de noviembre.

Los Comunes proponen una auditoría de todo el sistema para ver el estado del conjunto de la infraestructura, así como recuperar el liderazgo público, reunificando Renfe y Adif: "No tiene ningún sentido que un servicio esencial como los trenes tengan dos operadores que pueden tener protocolos distintos, por ejemplo, para situaciones críticas".

También reclaman revertir las externalizaciones de "cuestiones básicas", como el mantenimiento, así como aumentar el personal en la medida en la que han aumentado los trenes y el uso de las infraestructuras y que reciban formación continuada.