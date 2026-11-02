El gasto público es el instrumento electoral de Sánchez

La proximidad de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre está dando lugar a una situación que merece una reflexión desde el punto de vista económico e institucional: la concentración de decisiones gubernamentales de contenido económico y social, algunas con importantes repercusiones presupuestarias, en las semanas inmediatamente anteriores a la celebración de los comicios. Una circunstancia que plantea dudas sobre la oportunidad de dichas medidas y sobre el riesgo de que la política económica termine subordinándose a los intereses electorales.

Sánchez ya lo hizo en 2019, con lo que él llamó viernes sociales y la oposición viernes electorales, y lo repite ahora de nuevo. Así, el Gobierno ha anunciado su intención de aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional antes de las elecciones, mientras prepara la actualización de las pensiones y ha aprobado una ampliación de los supuestos que permiten acceder a la pensión de viudedad, junto con otras prestaciones sociales.

Y es que ya no se trata de cuestionar que determinadas medidas puedan ser positivas o negativas, eso es aparte, sino de analizar si su calendario de aprobación responde exclusivamente a criterios técnicos y de interés general o si puede estar condicionado por la proximidad de las urnas. Y no sirve decir que el Gobierno no está en funciones, porque gobernar implica tomar decisiones, pero también exige administrar responsablemente los recursos públicos y preservar la neutralidad institucional durante los procesos electorales.

En primer lugar, la subida del salario mínimo interprofesional prevista para 2027, que podría situarse alrededor del 5%, pretende aprobarse antes de los comicios, adelantando el calendario habitual. Es una decisión con efectos económicos importantes, que ahogará más a la actividad económica por el aumento de costes, que puede traspasarse a precios, en un entorno de elevada inflación. Propuesta que, además, se eleva 1,5 puntos sobre el IPC estimado para fin de año.

El incremento del salario mínimo eleva los costes laborales, especialmente para pequeñas empresas y sectores intensivos en mano de obra. Su impacto sobre el empleo dependerá de factores como la productividad, los márgenes empresariales y las condiciones de cada mercado, pero son nocivos en términos generales, al crecer, de hacerlo un 5% adicional sobre lo ya existente, muy por encima de la productividad, que desciende o se queda plana. Por tanto, una decisión de esta naturaleza debería fundamentarse en un análisis riguroso de sus consecuencias económicas, evitando que el calendario electoral se convierta en el elemento determinante.

En segundo lugar, aparece la revalorización de las pensiones. El Gobierno ha señalado que pretende aprobarla en diciembre, después de las elecciones, aunque utilizando el dato de inflación disponible a finales de noviembre, que todavía tendrá carácter provisional. Conviene recordar que la actualización de las pensiones conforme al IPC está establecida legalmente. Por tanto, no constituye una concesión discrecional del Gobierno, sino el cumplimiento de una obligación normativa. Sin embargo, ello no impide que su anuncio y su presentación pública puedan adquirir una dimensión electoral, especialmente cuando afectan a más de nueve millones de pensionistas.

A estas decisiones se añade la reciente ampliación del acceso a la pensión de viudedad para determinadas parejas que no habían formalizado legalmente su relación, así como otras mejoras en prestaciones familiares y sociales. Por tratarse de derechos que generan obligaciones de gasto público, resulta necesario conocer su impacto presupuestario, las fuentes de financiación y sus consecuencias futuras.

El problema de fondo aparece cuando numerosas decisiones de esta naturaleza se concentran en un período electoral, porque entonces desemboca en la utilización de los instrumentos del Estado para reforzar la posición política del Gobierno.

Desde el punto de vista económico, existe además un riesgo añadido: que la acumulación de compromisos de gasto permanente no vaya acompañada de una financiación estructural suficiente. España mantiene una deuda pública cercana al 100% del PIB y unas importantes necesidades de financiación, en un contexto internacional caracterizado por el encarecimiento de la deuda soberana y la persistencia de tensiones inflacionistas. Por tanto, cualquier incremento de gasto recurrente debe evaluarse con especial prudencia, porque las decisiones adoptadas hoy condicionarán los presupuestos de los próximos ejercicios.

No debe olvidarse que el dinero público procede de los impuestos presentes y futuros de los ciudadanos, y que las obligaciones de gasto no desaparecen cuando termina una legislatura. Por ello, sería conveniente reforzar la transparencia de las memorias económicas, la evaluación independiente del impacto presupuestario y la justificación de la urgencia de aquellas decisiones que se adopten mediante real decreto-ley en plena convocatoria electoral.

La cuestión esencial no es impedir que un Gobierno siga ejerciendo sus funciones hasta las elecciones, sino garantizar que las decisiones de gasto respondan a criterios de sostenibilidad, necesidad y eficacia, y no a la búsqueda de una rentabilidad política inmediata.

Profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, del CES Cardenal Cisneros y Director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.