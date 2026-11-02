Juan Van-Halen, experto inmobiliario, sobre la okupación: "Hemos desprotegido el derecho a la propiedad"

El acceso a la vivienda en España atraviesa una situación cada vez más compleja, marcada no solo por el encarecimiento de los inmuebles, sino también por la pérdida de confianza de muchos propietarios a la hora de poner sus viviendas en alquiler. La preocupación por la okupación, la incertidumbre sobre la recuperación de los inmuebles ocupados y la percepción de falta de garantías jurídicas han contribuido a que parte de la oferta potencial permanezca fuera del mercado.

Esta situación añade presión a un mercado que ya sufre una escasez de viviendas disponibles y plantea un debate necesario sobre el papel de la legislación, la protección de los propietarios y las medidas que pueden favorecer que más inmuebles vuelvan a estar a disposición de quienes buscan un hogar. Así lo ha detallado Juan Van-Halen, economista y exdirector general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, en una entrevista en el programa de esRadio Con Ánimo de Lucro.

Vulnerabilidad de los propietarios

Para Van-Halen, la okupación depende por un lado de los valores de la sociedad y de la desesperación que pueda haber, y por otro de las normas. "Si tú castigas con seriedad una serie de conductas, pues no se realizan", señaló. "En la medida que estamos siendo cada vez más permisivos, estamos fomentando algo que es un delito. La usurpación es un delito", añadió.

En este sentido, el economista situó el origen de esa permisividad en un planteamiento hecho "jugando con dos derechos constitucionales, que son el derecho a la propiedad, artículo 33, y el derecho a la vivienda, artículo 47". Según recordó, en la Constitución el lugar que ocupa cada artículo determina si se trata o no de un derecho. "El artículo 33 es un derecho de los ciudadanos y, por tanto, que se puede exigir ante los tribunales", explicó. El 47, en cambio, es un principio rector que viene a decir que "hay que intentar ayudar a que todo el mundo tenga una vivienda".

"Pero ahora lo que se intenta es poner por encima el 47 del 33", aseguró, antes de recordar el orden del texto: "Oiga, el 33 va antes, luego el 47". El debate de fondo, en sus palabras, es "¿qué puede más, el derecho que tengo a la vivienda […] o el derecho tuyo como propietario?".

Así las cosas, Van-Halen citó un desahucio reciente en el norte de España en el que, según contó, el casero era más vulnerable que el inquilino que ocupaba la vivienda de forma ilegal. El dueño de la casa, explicó, tuvo que irse a vivir a una habitación con su hija pequeña. "¿Qué pasa, que ese no es vulnerable?", se preguntó.

Con todo, el economista considera que se ha querido proteger mucho el derecho a la vivienda y al alojamiento, algo que le parece bien, pero que a cambio "hemos desprotegido el derecho a la propiedad". Recordó además que en España el 80 % de las familias son propietarias. "Si ataco a la propiedad, ataco al alquiler porque nadie va a querer ser propietario de una vivienda para alquilarla", había advertido antes en la entrevista.

Un problema cada vez más serio

Según ha explicado durante la entrevista el experto inmobiliario, antes de 2010 "la okupación en España era residual". Con los impagos ocurría algo parecido: "siempre ha habido impagos, pero era una cuestión casi administrativa", que se resolvía como "un desacuerdo jurídico". Sin embargo, "ahora ya es que, como modo de vida, se ha decidido que no van a pagar".

Con todo, Van-Halen aseguró que desde 2010 la okupación en España se ha multiplicado "por seis, la mayor parte en Cataluña". A su juicio, "una cosa que era residual hoy es un problema, un problema serio".

¿De quién depende la solución?

Finalmente, Van-Halen insistió en que los desahucios son "un drama personal y familiar que hay que atender, que la administración debe dar una solución, la administración, no el privado". De este modo, defendió que la Constitución, hecha desde el consenso, "no quería enfrentar esos derechos" sino permitir que convivieran: "La propiedad es una cosa y la vivienda es otra".

En su lectura, el Estado protege la propiedad y, a la vez, debe crear condiciones razonables para que haya viviendas. Así, para ilustrarlo, recordó una comparación que escuchó en otro foro: sería como obligar a los profesores a dar clase gratis los sábados y los domingos porque los alumnos suspenden matemáticas. "Un señor tiene una casa y estamos diciéndole: 'Usted va a dejar su casa gratis a otro porque tiene un problema'", explicó. "Oiga, pues me parece muy bien, pero no es mi problema, yo también tengo un problema".