La miel de Mercosur se dispara un 94% en Europa en los tres primeros meses del acuerdo

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur empieza a dejar cifras llamativas en el mercado agroalimentario. Las importaciones europeas de miel procedentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay alcanzaron las 12.692,5 toneladas entre mayo y julio de 2026, un 94,2% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 6.535,6 toneladas.

El dato más llamativo corresponde a julio. Solo durante ese mes llegaron a la UE 6.269,8 toneladas de miel de Mercosur, frente a las 2.248,1 toneladas de julio de 2025. Es decir, las importaciones crecieron un 178,9% interanual y en apenas 30 días entró prácticamente tanta miel como en los tres meses de mayo, junio y julio del año pasado juntos.

Argentina es el principal protagonista de este incremento. De las más de 6.269 toneladas importadas en julio, 5.343 procedían de este país, más del 85% del total. A bastante distancia se situaron Uruguay, con 635 toneladas, y Brasil, con 291. Precisamente, con respecto a Brasil, cabe recordar que las importaciones de miel están detenidas desde el pasado 3 de septiembre por no garantizar de forma suficiente las normas sanitarias y el uso de antimicrobianos.

Las cifras han llamado la atención de Unión de Uniones, que advierte del impacto que este aumento puede tener sobre los apicultores europeos. La organización agraria sostiene que los productores comunitarios deben competir con miel procedente de países que, según denuncia, soportan menores costes y exigencias regulatorias diferentes a las europeas.

Sin embargo, el aumento de las importaciones también supone una ampliación de la oferta disponible en el mercado comunitario y abre la puerta a una mayor competencia entre proveedores. Un escenario que puede beneficiar a los consumidores si se traslada a los precios.

Hay que recordar que no toda la miel que llega de Mercosur llega con un arancel cero. Existen unos cupos máximos. Por ejemplo, para 2026, dado que el acuerdo comenzó a aplicarse el 1 de mayo, el volumen máximo de miel sin impuestos quedó reducido a 5.000 toneladas, repartidas en distintos periodos.

También está previsto que esos cupos vayan aumentando progresivamente en los próximos años hasta alcanzar las 45.000 toneladas anuales de miel libres de impuestos.

Por su parte, Unión de Uniones reclama a Bruselas un seguimiento específico de los volúmenes importados, los precios de entrada y su repercusión sobre los productores europeos. También pide que se activen las salvaguardias previstas en el acuerdo si se acredita una perturbación grave del mercado.