Nuevo sablazo de Bruselas: la UE impone otro arancel de 2 euros a los envíos de paquetes

Desde este pasado domingo, los paquetes que entren en la UE y sean comprados a través de plataformas como Shein o Temu serán gravados con una nueva tasa arancelaria que se suma a la establecida el pasado mes de julio para pedidos de menos de 150 euros. Así, las compras por internet en este tipo de plataformas afrontan desde este domingo un nuevo cambio en Europa.

En este sentido, la UE justifica esta medida por la necesidad de reforzar los controles sobre los millones de paquetes que llegan cada año desde países como China. Sin embargo, queda la incógnita de cómo afectará todo ello a los consumidores europeos.

Nueva tasa aduanera

La Unión Europea ha comenzado a aplicar desde este domingo, 1 de noviembre, una nueva tasa de gestión de dos euros por artículo a las compras por internet procedentes de países extracomunitarios. El recargo, que se suma al arancel de tres euros introducido el pasado mes de julio para los envíos de menos de 150 euros, busca financiar los controles aduaneros y reforzar la vigilancia sobre los productos que llegan al mercado europeo a través de plataformas como Shein y Temu.

La nueva medida forma parte de la reforma del sistema aduanero comunitario y pretende hacer frente al crecimiento de las importaciones de bajo valor, que ha multiplicado el volumen de trabajo de las autoridades nacionales. Aunque el objetivo es que el coste recaiga sobre las empresas responsables de la importación y no directamente sobre los compradores, existe preocupación por la posibilidad de que las plataformas terminen trasladando el recargo al consumidor.

Y es que la nueva tasa de gestión, fijada por la Comisión Europea en el marco de la reforma aduanera aprobada en septiembre, se aplica desde el 1 de noviembre en todos los Estados miembros. Concretamente, su cuantía es de dos euros por artículo y debe abonarla la entidad responsable de los gastos de importación.

Este recargo tiene una finalidad diferente a la del arancel de tres euros que entró en vigor el pasado 1 de julio. Mientras que el primero pretende compensar los costes administrativos y operativos de las autoridades aduaneras, este nuevo gravamen supone la eliminación de la exención de derechos aduaneros que hasta entonces beneficiaba a las mercancías de bajo valor.

De este modo, la nueva tasa permitirá financiar tareas como la comprobación de la información facilitada por los vendedores, los análisis de riesgos y las inspecciones físicas de los productos cuando sean necesarias. Por tanto, las compras realizadas en plataformas extracomunitarias pueden estar sujetas a ambos conceptos, dado que se trata de dos recargos independientes y con finalidades distintas.

De hecho, en el caso del arancel de tres euros, el cálculo no se realiza necesariamente por cada paquete. En realidad, el importe depende de las categorías aduaneras de los productos incluidos en el envío. Así, si un pedido contiene varios artículos de una misma clasificación, puede aplicarse un único gravamen de tres euros. Si incluye mercancías de distintas categorías, el arancel se multiplica.

Del mismo modo, cabe señalar que este sistema transitorio continuará vigente hasta julio de 2028, cuando está previsto que entre en funcionamiento la nueva plataforma europea de datos aduaneros para el comercio electrónico. A partir de entonces, el gravamen fijo será sustituido por los aranceles ordinarios correspondientes a cada mercancía.