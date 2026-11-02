Oleada de ciberataques en Europa contra los sistemas de refrigeración de 90 supermercados

Diecisiete supermercados de Países Bajos, 13 en Irlanda y al menos 60 en Bélgica, Luxemburgo y Suecia han sufrido un ciberataque contra sus sistemas de refrigeración y congelación. En concreto, las compañías afectadas son Delhaize, Carrefour Bélgica, Spar, ICA, Coop y SuperValu.

En el caso de los Países Bajos, los piratas informáticos modificaron de forma remota la temperatura de cámaras frigoríficas y congeladores comerciales, según ha informado el fabricante de estos equipos, Danfoss. Los establecimientos afectados son principalmente carnicerías y pequeñas tiendas, aunque por el momento no hay constancia de que las grandes cadenas de supermercados del país hayan sufrido estos ataques.

El incidente se produjo durante la noche y afectó a instalaciones conectadas a internet para permitir la supervisión y el control remoto de los equipos. La compañía ha advertido de que los sistemas que no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas pueden quedar expuestos a este tipo de intrusiones.

Uno de los casos detectados se produjo en un almacén de productos congelados. Sus responsables comprobaron que la temperatura de las instalaciones había pasado de los 20 grados bajo cero habituales a 10 grados bajo cero.

Desde Danfoss han explicado que sus técnicos pudieron intervenir para corregir la alteración. Los responsables de la compañía no han facilitado los nombres de las empresas afectadas. Sí han confirmado que la mayoría son pequeños negocios, principalmente carnicerías y tiendas de barrio.

Los equipos afectados permiten controlar a través de internet la temperatura de cámaras frigoríficas y congeladores comerciales. Esta tecnología facilita que los técnicos puedan supervisar las instalaciones y solucionar averías a distancia sin necesidad de desplazarse. Pero esa conexión también puede convertirse en una vía de entrada para los ciberdelincuentes cuando los sistemas carecen de medidas de protección. Según Danfoss, los equipos atacados estaban conectados a redes no protegidas y utilizaban contraseñas predeterminadas. Estas deficiencias facilitaron el acceso de los piratas informáticos, que pudieron modificar remotamente el funcionamiento de los dispositivos.

La compañía había advertido a sus clientes neerlandeses de estos riesgos a mediados de octubre, después de que se registraran ataques similares en Francia. Entonces recomendó desconectar los sistemas de internet y permitir únicamente conexiones a través de redes seguras.

En el caso de Irlanda, 13 supermercados de la compañía SuperValu se han visto obligados a retirar de la venta los productos refrigerados y congelados de los establecimientos afectados. La compañía propietaria de la cadena, Musgrave, ha confirmado este lunes que sus sistemas de vigilancia detectaron el problema.

En un comunicado, la empresa ha explicado que la incidencia está limitada a un modelo específico de equipos de refrigeración. Como medida preventiva, los alimentos que necesitan mantenerse a bajas temperaturas han sido retirados de las tiendas atacadas. "La seguridad de los clientes es nuestra máxima prioridad", han señalado. Desde la compañía indican que están trabajando con los proveedores de los equipos afectados y con especialistas en ciberseguridad para solucionar el problema y recuperar el funcionamiento habitual de las instalaciones.

La cadena belga de establecimientos Delhaize ha quedado particularmente afectada al constatar que al menos 40 de sus tiendas han recibido el impacto de estos ataques, tal y como ha informado un portavoz en un comunicado.

En Suecia, los ataques han afectado a las cadenas ICA y Coop, donde varios congeladores han quedado fuera de servicio tras alcanzar de forma súbita temperaturas de hasta 50 grados.

Estos ataques se enmarcan en una serie de incidentes contra sistemas de refrigeración de supermercados y otros establecimientos comerciales en distintos países europeos. Entre los países afectados figuran Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Estonia. Los ataques tienen como objetivo equipos que permiten controlar a distancia la temperatura de las instalaciones frigoríficas.

En octubre, la cadena Albert Heijn, la mayor empresa de supermercados de Países Bajos, tuvo que desconectar parte de sus sistemas digitales después de sufrir un incidente de ciberseguridad. La interrupción dificultó durante varios días el abastecimiento de sus tiendas y afectó a los pedidos por internet.