Un ciberataque afecta a 13 supermercados en Irlanda y obliga a retirar alimentos

Un incidente de ciberseguridad ha afectado a los sistemas de refrigeración de 13 supermercados SuperValu en Irlanda y ha obligado a retirar de la venta los productos refrigerados y congelados de los establecimientos afectados. La compañía propietaria de la cadena, Musgrave, confirmó este lunes que sus sistemas de vigilancia detectaron el problema y que se adoptaron medidas inmediatas para evitar riesgos para los consumidores.

En un comunicado, la empresa explicó que la incidencia está limitada a un modelo específico de equipos de refrigeración. Como medida preventiva, los alimentos que necesitan mantenerse a bajas temperaturas han sido retirados de las tiendas afectadas, mientras que el resto de los productos continúa disponible con normalidad.

"La seguridad de los clientes es nuestra máxima prioridad", señaló un portavoz de Musgrave, que aseguró que los consumidores pueden confiar en que los alimentos que permanecen a la venta se han conservado a temperaturas seguras.

La compañía indicó que está trabajando con los proveedores de los equipos afectados y con especialistas en ciberseguridad para solucionar el problema y recuperar el funcionamiento habitual de las instalaciones. Las investigaciones siguen abiertas y, por el momento, no ha ofrecido más detalles sobre el origen o el alcance técnico del incidente.

Musgrave investiga el ataque y mantiene retirados los productos afectados

La retirada de los alimentos refrigerados y congelados es una medida de precaución ante la posibilidad de que las alteraciones en los sistemas de frío hayan comprometido la cadena de conservación. Cuando los equipos dejan de mantener las temperaturas adecuadas, los establecimientos deben retirar los productos que puedan suponer un riesgo para la salud.

Musgrave ha subrayado que el problema afecta únicamente a un modelo concreto de equipos y que el resto de la actividad de los supermercados continúa con normalidad. La empresa trabaja ahora para determinar cómo se produjo la incidencia y restablecer los sistemas de refrigeración.

El caso de SuperValu se enmarca en una serie de episodios registrados durante la madrugada del domingo al lunes en supermercados de distintos países europeos. Las incidencias han afectado a instalaciones de Bélgica, Suecia, Luxemburgo, Estonia y Finlandia, aunque no todos los casos han sido atribuidos de manera definitiva a un ciberataque.

Decenas de tiendas de Bélgica y Suecia también registran problemas

En Bélgica, la cadena Delhaize ha comunicado un incidente informático que ha afectado a alrededor de 40 establecimientos, mientras que Carrefour Bélgica ha confirmado problemas en 15 tiendas. También se han registrado alteraciones en supermercados de Intermarché y en cinco establecimientos Spar gestionados por comerciantes independientes.

En Suecia, la cadena ICA ha reconocido que un número limitado de sus tiendas sufrió incidencias durante la noche. Una de ellas, situada en Sjöbo, aseguró que sus equipos habían sido manipulados a distancia y que la temperatura llegó a alcanzar los 50 grados. La cadena Coop también comunicó problemas similares en seis establecimientos.

En Estonia, el proveedor de equipos de refrigeración Kitman Coldtech informó de que los presuntos atacantes habrían accedido al ordenador encargado de controlar los sistemas de frío de una gran cadena de supermercados y elevado la temperatura hasta los 50 grados. La empresa no identificó al comercio afectado.

Por su parte, Finlandia también ha registrado alteraciones temporales en los equipos de refrigeración de algunos supermercados del grupo K. Su propietario, Kesko, investiga lo sucedido y no ha descartado una interferencia a través de la red, aunque todavía no ha confirmado que se trate de un ciberataque ni ha precisado cuántos establecimientos se han visto afectados.

Los equipos de refrigeración habrían sido manipulados a distancia

Las incidencias registradas en varios países presentan un elemento común: las alteraciones de los parámetros de funcionamiento de los equipos de frío. En algunos establecimientos, los sistemas habrían entrado en modo de desescarche, un procedimiento que utiliza calor para eliminar el hielo acumulado en los evaporadores.

Esta función forma parte del mantenimiento habitual de los equipos, pero su activación prolongada puede provocar un aumento de la temperatura en frigoríficos, congeladores y cámaras de almacenamiento. En algunos supermercados belgas, los aparatos llegaron a registrar temperaturas de unos 15 grados, mientras que otros casos comunicados en Suecia y Estonia alcanzaron los 50 grados.

La alteración de estos sistemas puede obligar a desechar grandes cantidades de mercancía si se rompe la cadena de frío. Algunos establecimientos recurrieron a camiones frigoríficos para intentar conservar parte de los alimentos, mientras que otros tuvieron que retirar los productos afectados.

Un incidente similar al registrado en Francia en octubre

Los episodios de este lunes recuerdan al ataque registrado en Francia entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de octubre, cuando cientos de establecimientos de distintas cadenas tuvieron que retirar alimentos de sus equipos de refrigeración después de que estos fueran manipulados de forma remota.

En aquel caso, los atacantes activaron los sistemas de desescarche de frigoríficos, congeladores y cámaras conectados a Internet, lo que elevó las temperaturas hasta los 50 grados en algunos comercios y provocó importantes pérdidas de mercancía. La Fiscalía de París abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Aunque las incidencias registradas ahora en Irlanda y otros países europeos presentan similitudes con aquel episodio, por el momento no hay pruebas públicas de que todos los casos respondan a una misma operación ni de que estén detrás los mismos responsables.