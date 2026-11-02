Un ciberataque inutiliza la refrigeración de decenas de supermercados en Bélgica

Una ofensiva informática coordinada ha provocado graves pérdidas materiales en el sector de la distribución en Europa. Durante la madrugada de este lunes, decenas de establecimientos comerciales sufrieron una intrusión en sus sistemas telemáticos que alteró los dispositivos de conservación en frío. Los piratas informáticos lograron acceder de forma remota a los controles de climatización, activando deliberadamente la función de descongelación de neveras y congeladores.

Entre las compañías perjudicadas destaca la cadena Delhaize, que ha confirmado incidencias en una cuarentena de sus tiendas, mientras que la filial de Carrefour constató anomalías similares en al menos quince dependencias. Los fallos inducidos también alcanzaron a franquicias de la marca Spar y a diversas carnicerías independientes radicadas en Amberes.

Según detallaron fuentes del sector a la radiotelevisión pública RTBF, la intrusión comenzó hacia la medianoche y ocasionó que numerosos aparatos frigoríficos alcanzaran temperaturas de hasta 15 grados centígrados, rompiendo por completo la cadena del frío. Uno de los encargados de Delhaize en Bruselas relató que las alarmas comenzaron a sonar en su teléfono móvil sobre las 03:00 de la madrugada. Al personarse en el comercio, comprobó que la maquinaria central se encontraba inoperativa y los ventiladores expulsaban aire caliente directamente sobre los alimentos perecederos.

El incidente obligó a los responsables de los locales afectados a gestionar la crisis con urgencia para mitigar el impacto sobre el inventario. Diversos negocios recurrieron a camiones frigoríficos de apoyo para salvaguardar parte del género, mientras que otros tantos se vieron forzados a desechar toneladas de comida. Por su parte, la compañía de mantenimiento técnico Sabcobel movilizó a sus operarios a partir de la 01:00 de la madrugada, llegando a detectar alteraciones en una veintena de instalaciones industriales bajo su gestión directa.

Este episodio no constituye un hecho aislado dentro de la Unión Europea. El método de manipulación a distancia empleado guarda paralelismos directos con un sabotaje informático registrado en Francia el pasado mes de octubre, así como con incidencias análogas detectadas en comercios de Suecia durante la misma jornada. La vulnerabilidad de estas redes automatizadas evidencia la creciente amenaza que suponen los ataques telemáticos dirigidos a perturbar el suministro alimentario y la operativa privada en el continente.