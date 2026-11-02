Un experto inmobiliario, sobre los minipisos: "Debemos plantear un tamaño de viviendas que responda a la demanda"

El mercado de la vivienda en España se enfrenta a un desequilibrio cada vez mayor entre el número de personas que buscan un hogar y las viviendas disponibles para satisfacer esa necesidad. El crecimiento de la población, la concentración de oportunidades laborales en determinadas ciudades, los cambios en los modelos familiares y el aumento de los hogares unipersonales han impulsado la demanda a un ritmo que la oferta no ha conseguido seguir.

Como consecuencia, acceder a una vivienda resulta cada vez más difícil, especialmente para los jóvenes y las familias con rentas medias y bajas. El problema, por tanto, no reside únicamente en el precio de los inmuebles, sino también en la incapacidad del mercado para responder a una demanda creciente con suficiente vivienda disponible.

En este sentido, en una entrevista en el programa de esRadio Con Ánimo de Lucro, Juan Van-Halen, socio director y fundador de la consultora independiente Ardavania, ha explicado que una parte del problema de la vivienda se resolvería con pisos más pequeños, licencias que se concedan en semanas y viviendas asequibles libres de impuestos.

Así, su diagnóstico de partida es que "queremos resolver el problema con más regulación cuando el problema es de exceso de regulación". Recordó que durante décadas se construyeron de media 270.000 viviendas al año y que, tras la crisis, la media anual ha bajado a no más de 75.000, con un 10% u 11% de protegidas.

Pisos más pequeños y más baratos

La primera propuesta afecta al tamaño. Van-Halen recordó que los minipisos los planteó en su día la ministra Trujillo, en los años de Zapatero, y que la idea se banalizó mucho. A su juicio, "a lo mejor no es tan banal".

"Planteemos un tamaño de viviendas que dé lugar y responda a una demanda", señaló, porque "hay muchos jóvenes que viven solos y que lo que quieren es independizarse". De este modo, añadió que "a lo mejor tienen un cuarto de baño, una cocina con salón incorporado y una habitación y ahí viven fenomenal".

Según sus cálculos, pisos de unos 50 metros a coste de construcción habitual "podían salir a 200.000 euros". "Eso es financiable", aseguró, explicando que "eso permitiría entrar mucha financiación, con seguridad jurídica, por supuesto. Sin seguridad jurídica es imposible hacer nada".

Del mismo modo, también apuntó al Código Técnico de la Edificación, que a su juicio da muchas garantías de diseño, seguridad y confort, pero "cada vez que hacemos una modificación lo encarecemos". Para explicarlo, propuso al oyente que "imaginemos que todos los coches tuvieran que ser BMW para arriba".

¿Por qué tarda tanto una licencia?

La segunda propuesta son los plazos. "¿Cómo puede tardar una licencia 12 meses?", preguntó Van-Halen. A su juicio, "eso lo hace una máquina en 2 minutos: es comprobar que el proyecto que se ha presentado se parece al proyecto que tenía que presentarse, a lo que marca la ley". En cambio, su receta es tramitar "las licencias muy deprisa, el planeamiento muy deprisa".

El problema es que el atasco empieza antes, en el planeamiento. Cada actuación exige informes sectoriales: "Muchos informes me refiero a 30, 40, 50 informes sectoriales", explicó, y "hay informes que tardan dos años". El informe ambiental del plan general se vuelve a pedir en el plan parcial y en el plan especial: "el mismo informe tres veces".

Van-Halen relacionó esa lentitud con el miedo de quien firma. Según explicó, el delito urbanístico en España está pensado casi para el funcionario que se equivoca sin dolo, y por eso "el que firma tiene mucho cuidado". El silencio positivo no basta, añadió, porque hay competencias indelegables, como la de los cauces de los ríos: si se construye en zona inundable sin informe, habrá que derribar.

Viviendas sin impuestos

Finalmente, la medida fiscal que plantea el experto inmobiliario es directa. Concretamente, propone que "todas las viviendas que se construyan en esta legislatura, todas, las que tengan menos de un precio equis, que habría que determinar", queden libres de impuestos. Esos impuestos suponen el 26% del precio, según los cálculos de los promotores que citó, de modo que "las viviendas automáticamente valdrían un 25% menos".

En este sentido, como referencia habló de viviendas de menos de 200.000 euros, con un límite distinto según la ciudad y la tensión de la demanda. Reconoció que "es un esfuerzo fiscal importante para [...] la Administración". Al respecto, recordó también que la vivienda aporta al Estado 52.000 millones en impuestos, mientras que el gasto de todas las administraciones en ayudas y subvenciones fue de 7.600 millones en el último dato auditado.