Un experto inmobiliario: "España debería estar orgullosa de su modelo tradicional de vivienda"

La vivienda ha pasado de ser una meta alcanzable para buena parte de la sociedad española a convertirse en uno de los principales problemas económicos y sociales del país. Lo que durante generaciones representó un paso natural hacia la independencia y la estabilidad familiar es hoy un objetivo cada vez más lejano, sobre todo para los jóvenes. Esta situación no responde únicamente al aumento de los precios: también está relacionada con la escasez de inmuebles disponibles, el menor ritmo de construcción y la salida de numerosas viviendas del mercado.

Así las cosas, en una entrevista en el programa de esRadio Con Ánimo de Lucro, Juan Van-Halen, socio director y fundador de la consultora independiente Ardavania, ha repasado la historia de la política de vivienda desde la posguerra, concluyendo que "España debería estar contenta y orgullosa de su política de vivienda y esto funcionó estupendamente bien hasta la crisis financiera".

Un modelo propio

Durante la entrevista, el experto ha incidido en que hay una crisis global, aunque España tiene un problema específico que obliga a mirar atrás y conocer la historia de la vivienda. "Aquí tuvimos un modelo de vivienda autóctono, diferencial y muy distinto del resto de Europa y del resto del mundo", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que una cuarta parte de las viviendas quedó destruida por la guerra y la primera ley que aprobó el Gobierno salido de ella, el 19 de abril de 1939, fue la Ley de Vivienda. "La vivienda protegida fue un producto de después de la guerra", ha incidido, señalando además que en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, se utilizaron los fondos del Plan Marshall para hacer vivienda pública en alquiler.

En este contexto, España, sin fondos, optó por ponerle un precio a la vivienda y destinarla a personas de ciertos niveles de ingresos. Todo lo demás quedaba en manos privadas: "Suelo privado, financiación privada al principio, luego vino algo de pública, por supuesto, construcción privada, todo privado, solo que el precio capado y en compraventa, no en alquiler", ha explicado el experto, añadiendo que "nuestro modelo es de propiedad".

Así las cosas, España mantuvo ese esquema durante la Transición con los distintos partidos. "En España el modelo era vivienda protegida para favorecer la compraventa", ha explicado, destacando que el objetivo era "impulsar una clase media que no existía y de hecho se creó". De esta forma, ha explicado que "el cambio social y económico de España, que es la clase media, se crea gracias a la política de vivienda donde el españolito de a pie ahorra en su vivienda y luego su 600 y la casa en la playa".

19 millones de viviendas en siete décadas

Con todo, Van-Halen ha respaldado su defensa del modelo de vivienda español con cifras contundentes. En este sentido, ha detallado que entre 1940 y 2011 se construyeron 19 millones de viviendas, 270.000 cada año, y más del 30% fueron protegidas. Así, de algo más de 12 millones de primeras residencias, la mitad, unos 6,5 millones, serían protegidas. Por eso, sostiene que "en España la vivienda social llegó al 50% de todas las familias que compraron vivienda", un porcentaje que se situó muy por encima de Alemania, Francia o Inglaterra.

Ahora bien, el cambio llegó con la crisis financiera. En este sentido, Van-Halen ha explicado que cajas y bancos, que se repartían el mercado a partes iguales, fueron adelantando la concesión del crédito para llegar al cliente final hasta acabar financiando el suelo. En este contexto, cuando estalló la crisis, muchos que habían comprado suelo sin desarrollar se quedaron con una financiación que no podían pagar porque no podían ni desarrollarlo ni venderlo.

Tras la crisis, según ha explicado durante la entrevista, "se empieza a criticar un modelo que había funcionado y abandonamos un modelo mediterráneo español". Precisamente, Van-Halen distingue de esta forma tres modelos en Europa: el nórdico, que apuesta por el alquiler; el mediterráneo, de Italia, España y Portugal, basado en la propiedad, y el de los países del Este, donde la propiedad llega al 90 % o el 95 %.