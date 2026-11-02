Una inquiokupa acumula 12.000 euros de deuda y alquila habitaciones por 700 euros tras dividir el salón con pladur

Efraín está atrapado en una situación que no deja de empeorar. La mujer a la que alquiló su vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel lleva meses sin pagarle, acumula una deuda de unos 12.000 euros y, según denuncia el propietario, está obteniendo ingresos alquilando habitaciones a otras personas por unos 700 euros cada una.

El caso, recogido por Telemadrid en el programa Madrid Directo, muestra cómo la vivienda que Efraín puso en alquiler ha terminado convertida en un negocio para la inquilina, mientras él sigue sin cobrar las mensualidades. A los impagos del alquiler se suman también varios recibos pendientes del agua.

Divide el salón para sacar otra habitación

El salón, de unos 25 metros cuadrados, habría sido dividido mediante una pared de pladur para crear un espacio independiente que también ofrece en alquiler. "Ha puesto una puerta y eso es lo que está alquilando como habitación", explica Efraín. El propietario sostiene que la mujer cobra alrededor de 700 euros por cada habitación y que, de esta forma, no solo vive en la vivienda sin pagar el alquiler, sino que obtiene dinero de las personas a las que aloja.

La situación comenzó a torcerse cuando la inquilina empezó a alquilar habitaciones a terceros. Uno de los nuevos okupas acabó echando de la vivienda a la mujer y a otra persona que residía allí, y se quedó en el piso. Desde entonces, denuncia Efraín, ha dejado de recibir cualquier pago.

Prometió marcharse en junio

El propietario asegura que intentó buscar una solución y que llegó a tener en cuenta la situación familiar de la inquilina, que tiene hijos. Según cuenta, ella se comprometió a abandonar el inmueble cuando terminase el curso escolar, en junio.

Sin embargo, los meses han pasado y la mujer continúa en la vivienda. "Me dijo que cuando acabaran el colegio en junio me dejaba el piso", relata Efraín, que denuncia que, llegado octubre, sigue sin recuperar su propiedad.

700 euros de fianza

El propietario asegura que encontró en Facebook una publicación de otra persona que advertía de una experiencia similar después de contactar con ella para alquilar una habitación.

En ese mensaje, la autora acusa a la mujer de ofrecer una habitación por 700 euros, exigir otros 700 euros de fianza y prometer servicios incluidos y la posibilidad de empadronarse. "Yo la creí puesto que dice ser creyente de la palabra", explica la persona que publicó la advertencia en redes sociales.