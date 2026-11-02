Unos inquiokupas dejan sin casa a un jubilado de 68 años que malvive en una furgoneta mientras se van de vacaciones

Ricardo tiene 68 años, una discapacidad reconocida del 60% y una pensión de apenas 450 euros mensuales. Desde hace más de tres años vive en una furgoneta aparcada frente a su propia casa en Arona (Tenerife), mientras sus inquilinos permanecen en la vivienda sin pagar el alquiler. Ahora, después de conseguir una resolución judicial favorable, teme que el decreto Maricarmen vuelva a impedirle recuperar su propiedad.

El jubilado alquiló el inmueble en septiembre de 2022 por 600 euros al mes, con los gastos de luz y agua incluidos. En aquel momento tenía dos viviendas y residía con su entonces esposa, pero tras su divorcio necesitó recuperar el piso para poder vivir en él. Sin embargo, los inquilinos dejaron de pagar y se quedaron en la casa. La deuda acumulada ronda ya los 23.000 euros.

El caso de Ricardo se ha conocido a través de una entrevista con Carlos Cuesta en su programa de Telemadrid, Hablamos de Madrid, en la que el afectado explicaba las condiciones en las que vive desde que perdió el acceso a su vivienda.

Agresiones

Cuesta le preguntó por la posibilidad de que los ocupantes se marchasen de vacaciones o acudiesen a restaurantes mientras él no podía permitirse ni salir de la furgoneta. A lo que Ricardo respondió que no puede irse de vacaciones y que tampoco tiene tiempo para sí mismo. Además, aseguró que había sufrido dos agresiones.

El jubilado denuncia que las medidas de protección se centran en la situación de los inquilinos, pero no tienen en cuenta la vulnerabilidad económica de propietarios como él. "La persona vulnerable soy yo", explicó durante la entrevista.

Teme el decreto Maricarmen

Después de iniciar acciones judiciales, Ricardo consiguió en julio de 2026 una resolución favorable que fijaba el 30 de noviembre como fecha para recuperar la vivienda. Sin embargo, la aprobación del conocido como decreto Maricarmen ha vuelto a sembrar dudas sobre si podrá ejecutarse el desalojo en la fecha prevista.

El afectado teme que las nuevas medidas de protección frente a los desahucios permitan a los okupas acogerse a una situación de vulnerabilidad y prolongar todavía más su estancia en el inmueble.

La situación resulta especialmente complicada porque los Servicios Sociales ya han reconocido la vulnerabilidad económica del propietario. Pese a ello, Ricardo continúa sin una alternativa habitacional y obligado a vivir en su vehículo.