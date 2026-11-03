Alerta por el repunte del desempleo: España cerrará el año con una tasa de paro superior al 10%

El Gobierno presume con insistencia de la supuesta buena marcha del mercado de trabajo en nuestro país. Sin embargo, lo cierto es que la tendencia de cara a finales del año implicará un empeoramiento aún mayor de la salud del mercado laboral. De este modo, el mercado laboral español afrontará un nuevo aumento del desempleo durante los últimos meses de 2026.

Concretamente, el fin de la temporada turística de verano y la menor actividad de sectores como la hostelería y el comercio estacional provocarán una corrección de la ocupación y un incremento moderado del número de parados. Así se desprende de las previsiones de The Adecco Group Institute, que estima que la tasa de desempleo podría situarse entre el 10,3% y el 10,6% al cierre del año, frente al 10,18% registrado en el tercer trimestre.

El pronóstico llega después de que la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejara un aumento del paro de casi 96.000 personas entre julio y septiembre, lo que devolvió la tasa de paro a niveles superiores al 10% tras haber cerrado el segundo trimestre en el 9,87%.

Fin de la campaña turística

Las previsiones de Adecco apuntan a que el mercado laboral perderá parte del impulso registrado durante la campaña turística. Así, la finalización de los contratos vinculados al verano tendrá un efecto especialmente visible en actividades como la hostelería, el comercio estacional y los servicios recreativos.

En consecuencia, España terminará 2026 con una tasa de paro superior al 9,93% registrado al finalizar 2025. Por tanto, este incremento del desempleo supondría un nuevo retroceso en la reducción del desempleo, que continúa siendo uno de los principales problemas estructurales de la economía española.

Lo cierto es que los últimos datos de la EPA ya reflejaron las dificultades del mercado laboral para seguir reduciendo el desempleo. Durante el tercer trimestre, el número de parados aumentó en casi 96.000 personas, lo que elevó la tasa de paro desde el 9,87% del segundo trimestre hasta el 10,18% al cierre de septiembre.

Así las cosas, cabe destacar que, según recoge el informe de Adecco, uno de los factores que explica el aumento del desempleo durante el tercer trimestre es el crecimiento de la población activa. Entre julio y septiembre se incorporaron al mercado laboral 169.500 personas, una cifra que ascendió a 443.500 en el último año. Este incremento hizo que la entrada de nuevos trabajadores avanzara prácticamente al mismo ritmo que la creación de empleo, lo que limitó la reducción del número de parados.

Adecco destaca especialmente el peso de la población extranjera en esta evolución. De los 169.500 nuevos activos registrados durante el verano, 99.900 eran extranjeros, después del proceso extraordinario de regularización llevado a cabo por el Gobierno. La incorporación de estos trabajadores está teniendo un papel relevante en sectores que necesitan cubrir vacantes y afrontar problemas de relevo generacional. Entre ellos figuran la logística, el transporte, la construcción, la hostelería y los cuidados, actividades que dependen cada vez más de la mano de obra extranjera para mantener su actividad.

Con todo, más allá de la evolución del paro durante los últimos meses de 2026, el instituto de estudios de Adecco sitúa el principal desafío en la capacidad de las empresas para mantener ritmos sostenidos de contratación. En este sentido, la organización asegura que "de cara a 2027, el análisis no apunta tanto a un escenario de destrucción masiva de puestos de trabajo como a una pérdida progresiva de intensidad en la creación de empleo".