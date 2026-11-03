Arranca la carrera por el sillón de Lagarde en el BCE: tres días para presentar candidatos

La carrera para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE) ya ha comenzado. Los gobiernos de la eurozona tienen hasta este viernes, 6 de noviembre, para presentar sus candidatos a presidir la institución, después de que la francesa haya anunciado que abandonará el cargo el próximo 7 de febrero, nueve meses antes de que termine oficialmente su mandato.

En la quiniela de posibles sucesores ya destacan dos nombres: el español Pablo Hernández de Cos, antiguo gobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), y el neerlandés Klaas Knot, que estuvo al frente del banco central de Países Bajos. Y, según Bloomberg, el español se sitúa como favorito en las encuestas por delante del neerlandés.

El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, ha puesto en marcha el calendario para cubrir la vacante y ha pedido a los países que comuniquen sus propuestas antes del viernes. Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona analizarán los nombres recibidos en su próxima reunión, prevista para el lunes 9 de noviembre.

A partir de ahí comenzará la negociación política para elegir al próximo responsable de la autoridad monetaria europea. El nombramiento corresponde al Consejo Europeo, a partir de una recomendación del Consejo de la UE que debe contar previamente con el respaldo de los países de la eurozona.

Un español al frente del BCE

Pedro Sánchez ya defendió públicamente la candidatura de Hernández de Cos el pasado septiembre, cuando calificó de "excepcional" su trayectoria al frente del Banco de España y aseguró que reúne el liderazgo, la capacidad y los conocimientos necesarios para dirigir el BCE. Todo ello, a pesar de los duros varapalos que propinó al Ejecutivo en su etapa como presidente del Banco de España, cargo en el que le sucedió el exministro José Luis Escrivá, que, por cierto, fue la primera apuesta de Sánchez para el BCE.

También Alberto Núñez Feijóo ha trasladado a sus colegas europeos del PPE su respaldo a Pablo Hernández de Cos. Según fuentes del PP, se trata de un puesto clave que permitiría a España ganar peso a nivel internacional, especialmente ahora que las políticas económicas y migratorias de Pedro Sánchez mantienen alejado al país de la línea oficial marcada por Europa.

El otro gran candidato es Klaas Knot, respaldado por el Gobierno neerlandés. El primer ministro, Rob Jetten, ha destacado su pragmatismo y su capacidad para entenderse con distintos interlocutores, además de su gestión del banco central durante algunos de los episodios económicos más complicados de los últimos años.

Cambio de piezas en la cúpula del BCE

La sucesión de Lagarde coincide, además, con una renovación más amplia de la cúpula del organismo. El Comité Ejecutivo del BCE está integrado por seis miembros y tiene pendientes otras dos salidas relevantes: la de Isabel Schnabel, prevista para finales de 2026, y la del economista jefe, Philip Lane, cuyo mandato concluye en mayo de 2027.

La coincidencia de estas tres vacantes abre un importante margen de negociación entre los gobiernos europeos. No se trata únicamente de decidir quién ocupará el despacho de Lagarde, sino también de cómo se distribuirán los principales puestos de responsabilidad de la institución.