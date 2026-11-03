Déficit, inflación y control de la Fed: las claves económicas de las 'midterms'

La economía estadounidense acude a la cita de las midterms en un momento crítico de su ciclo expansivo. Más allá de los titulares sobre la correlación histórica de fuerzas en Washington, la contienda electoral pone encima de la mesa retos estructurales de calado que condicionarán la prosperidad del motor productivo mundial durante la segunda mitad del mandato presidencial.

El primer y más acuciante reto radica en la disciplina fiscal y la sostenibilidad del déficit. Años de gasto público desbocado y expansión monetaria han dejado una abultada factura en forma de presiones inflacionarias persistentes y elevados rendimientos en los bonos del Tesoro.

Un eventual estancamiento o un Congreso fraccionado suele ser bien acogido por Wall Street como freno a la tentación de nuevos desembolsos estatales. Sin embargo, el verdadero desafío no consiste únicamente en congelar el gasto, sino en garantizar un marco de certidumbre fiscal que permita prorrogar las rebajas impositivas corporativas e incentivar la inversión privada sin ahogar las cuentas públicas.

El segundo gran frente es el coste de la vida y la rigidez del mercado laboral. A pesar de los sólidos indicadores de rentabilidad en el sector tecnológico —apuntalados por el despliegue de la inteligencia artificial—, la cesta de la compra, los costes energéticos y el endurecimiento del crédito siguen haciendo mella en el bolsillo de las familias y en las pequeñas empresas.

La política económica que emane de este nuevo equilibrio legislativo deberá decidir si apuesta por desatascar las trabas burocráticas a la producción energética y flexibilizar los mercados, o si, por el contrario, sucumbe a tentaciones intervencionistas que encarezcan aún más los costes operativos del tejido empresarial. Finalmente, está la interacción entre la política económica del Capitolio y la hoja de ruta de la Reserva Federal.

Un escenario de parálisis legislativa o disputas presupuestarias enconadas podría obligar al banco central a asumir en solitario la contención macroeconómica, prolongando un entorno de tipos de interés restrictivos para enfriar los precios. La lección que arroja el mercado es inequívoca: el dinamismo, la desregulación y la libertad económica son las únicas recetas que han demostrado capacidad para absorber shocks y generar riqueza real. El verdadero peligro de este ciclo no es el color del partido que domine las cámaras, sino que Washington vuelva a interponerse en el camino de los agentes creadores de empleo y capital.