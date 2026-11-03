El Instituto Coordenadas nombra a Andreu Cruañas nuevo presidente ejecutivo

El Consejo Rector del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha designado a Andreu Cruañas presidente ejecutivo de la entidad, en el marco de una nueva etapa de expansión orientada a reforzar la incidencia de sus estudios y análisis y ampliar su proyección europea e iberoamericana.

Según informó el Instituto, esta etapa contará con la implicación de personalidades europeas y americanas y el acompañamiento de grandes empresas españolas, algunas de ellas cotizadas en el Ibex 35. Cruañas está vinculado a la entidad desde su creación y ha ejercido su secretaría general desde 2014.

El nombramiento busca ampliar la capacidad de análisis, interlocución institucional y participación en el debate público del centro de pensamiento, con especial atención a los retos económicos, regulatorios y de competitividad empresarial. "Asumo esta responsabilidad con el compromiso de poner el conocimiento riguroso e independiente al servicio de los grandes retos económicos e institucionales de España, y de reforzar el papel del Instituto como referencia en el diálogo entre empresa, instituciones y sociedad", señaló Cruañas.

Trayectoria

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y con formación de posgrado en Dirección de Empresas por IESE y en Liderazgo de las Organizaciones Públicas y Privadas por Esade, Cruañas combina experiencia en la Administración, la gestión empresarial y la representación institucional.

Fue director general de Empleo de la Generalitat de Cataluña entre 2000 y 2002 y secretario de Asuntos Laborales y de Empleo entre 2002 y 2004. Tras su etapa pública, fundó una consultora especializada en estudios y análisis sectoriales. Desde 2013 preside Asempleo, la asociación española de agencias de empleo y empresas de trabajo temporal.

También forma parte del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de CEOE, así como de la Junta Directiva de Cepyme. Su trayectoria incluye responsabilidades en los órganos de participación del sistema público de empleo. Es vicepresidente del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y miembro de la Comisión Ejecutiva Central del Servicio Público de Empleo Estatal. En el ámbito internacional, integra desde 2020 los órganos de gobierno de la World Employment Confederation.

Refuerzo de la dirección

La nueva estructura de dirección combinará la presidencia ejecutiva de Cruañas con la experiencia de Jesús Sánchez Lambás desde la vicepresidencia ejecutiva del Instituto. La entidad explicó que esta configuración permitirá coordinar sus capacidades directivas, institucionales y estratégicas y fortalecer sus líneas de análisis y debate público.

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada es un centro de pensamiento e investigación dedicado al estudio de la interacción entre gobernanza y economía aplicada. Desarrolla estudios, índices y foros y sitúa la independencia, el apartidismo y la pluralidad entre sus principios fundacionales.