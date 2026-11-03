El negro balance ferroviario bajo el Gobierno de Sánchez: más de 280 muertos desde 2018

Tras la tragedia de Adamuz y el rápido deterioro que ha sufrido la red ferroviaria en los últimos años, este miércoles se ha producido una nueva catástrofe en Urda que, por el momento, deja al menos 69 fallecidos. Al respecto, en Libre Mercado hemos informado de que Adif ya había avisado en repetidas ocasiones de fallos de señalización en el tramo donde ocurrió el siniestro.

Del mismo modo, tras la catástrofe de Adamuz, detallamos cómo el transporte de viajeros se ha desplomado un 14,4% entre el último trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026. Y es que no podemos ignorar tampoco que desde que Sánchez gobierna los accidentes de tren se han disparado un 142%.

En este sentido, hay un dato que estremece especialmente: el del número de personas que han muerto en los últimos años en accidentes ferroviarios e incidentes en la Red Ferroviaria de Interés General —que, según explica el Ministerio, está integrada por las infraestructuras ferroviarias que resulten esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado—. Concretamente, según se desprende de los datos recogidos en las memorias anuales de la CIAF, entre los años 2018 y 2025 se han registrado 165 muertes relacionadas con este tipo de accidentes, a las cuales hay que sumar las muertes registradas en 2026 en accidentes como los de Adamuz o Urda.

Una larga lista de fallecidos

En la memoria del año 2018 se detalla que "en el total de sucesos que en 2018 se ha decidido investigar, se han producido una víctima mortal, siete heridos graves y 72 heridos leves". Del mismo modo, se explica cómo durante ese mismo año se habían notificado otros 33 accidentes que no fueron finalmente investigados por el organismo.

Así, expone cómo "los accidentes en pasos a nivel tuvieron un total de 7 víctimas mortales, 5 heridos graves y 9 heridos leves". Además, "los arrollamientos a personas por material rodante causaron en conjunto 10 víctimas mortales y 3 heridos graves", mientras que "las colisiones con obstáculos causaron en total 1 víctima mortal y 2 heridos leves".

Asimismo, se detalla que "aparte de los anteriores sucesos (catalogados como accidentes), en 2018 fueron notificados a la CIAF otros dos accidentes que corresponderían a un posible arrollamiento de persona, y un accidente en el paso a nivel con resultado de muerte". En este sentido, se explica que, "sin embargo, en ambos casos, las primeras indagaciones judiciales descartaron que esos fallecimientos fuesen fortuitos, por lo que su investigación tampoco fue considerada por la CIAF".

Por tanto, en 2018 se produjeron 21 muertes en accidentes ferroviarios —1 en el incidente investigado, 7 en los accidentes en pasos a nivel, 10 en arrollamientos por material rodante, 1 en colisiones con obstáculos y otras 2 víctimas mortales adicionales—.

Por su parte, en la memoria del año 2019 se explica que, de los accidentes notificados, "8 fueron accidentes en paso a nivel, con 1 víctima mortal, 4 heridos graves y 10 leves", mientras que "23 fueron daños causados a personas por material rodante en movimiento, con 19 víctimas mortales y 5 heridos graves". Además, se produjeron "8 colisiones de trenes con obstáculo dentro del gálibo, con 2 personas fallecidas y 1 herido leve". Así, en 2019 se produjeron 22 muertes en accidentes ferroviarios —1 en accidentes en paso a nivel, 19 por material rodante en movimiento y 2 por colisiones de trenes con obstáculo dentro del gálibo"—.

Además, en la memoria del año 2020 se detalla que, de los 75 accidentes notificados, "12 fueron accidentes en paso a nivel, con 3 víctimas mortales, 3 heridos graves y 4 leves" y "27 fueron accidentes causados a personas por material rodante en movimiento (…), con un total de 12 víctimas mortales, 13 heridos graves y 4 leves". En consecuencia, en 2020 se produjeron 17 muertes en accidentes ferroviarios —3 en accidentes en pasos a nivel y 12 causados por material rodante en movimiento—.

Elaboración propia con datos de CIAF

Del mismo modo, la memoria del año 2021 expone que, entre los 96 accidentes notificados, se registraron 31 accidentes causados a personas con implicación de material rodante en movimiento, con un total de 11 víctimas mortales, y 19 accidentes en paso a nivel, con 4 víctimas mortales. De esta forma, en 2021 se produjeron un total de 15 muertes.

Asimismo, la memoria del año 2022 recoge que, de los 89 accidentes notificados, 37 fueron causados con implicación de material rodante en movimiento, con un total de 15 víctimas mortales. Del mismo modo, 24 accidentes en paso a nivel, con 8 víctimas mortales. Así, en 2022 se produjeron 23 muertes.

Posteriormente, en la memoria del año 2023 se explica que se notificaron 116 accidentes, entre los que se registraron 25 accidentes causados a personas con implicación de material rodante en movimiento, con un total de 16 víctimas mortales, y 28 accidentes en paso a nivel, con 8 víctimas mortales. Por tanto, en 2023 se produjeron 24 muertes en accidentes ferroviarios.

Por otra parte, en la memoria del año 2024 se detalla cómo, entre los 97 accidentes notificados, se registraron 26 colisiones de trenes con obstáculo con una persona fallecida, 25 accidentes en paso a nivel con ocho víctimas mortales y 16 accidentes causados a personas con implicación de material rodante en movimiento, con un total de nueve víctimas mortales. Así, en 2024 se produjeron en total 18 muertes.

Con todo, en la memoria correspondiente al año 2025 se explica que, entre los 106 accidentes notificados, se registraron 36 accidentes causados a personas con implicación de material rodante en movimiento, con un total de veinte víctimas mortales, y 11 accidentes en paso a nivel, con cinco víctimas mortales. De este modo, en 2025 el número de muertes ascendió a 25 en total.

Finalmente, a la espera de que termine el año y la CIAF elabore el informe correspondiente al actual ejercicio, si únicamente tenemos en cuenta las víctimas mortales de los accidentes de Adamuz y de Urda, el número de muertes relacionadas con accidentes ferroviarios superará las 120 en 2026. A ellos cabe sumarles también la muerte de un maquinista de 28 años en prácticas en Cataluña en enero.

En consecuencia, y a la espera de que se conozca el número total de fallecimientos en 2026, al término de la legislatura se contabilizarían, al menos, 281 muertos en accidentes ferroviarios desde que Sánchez gobierna —sumando los 165 hasta 2025, los 46 de Adamuz, el maquinista de Cataluña y los, al menos, 69 fallecidos en Urda—.