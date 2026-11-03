El sector ferroviario responde a Puente con una huelga en plena campaña electoral

El sector ferroviario se ha unido contra la falta de seguridad puesta de nuevo de manifiesto por el accidente de Urda y está preparando una huelga para el próximo 17 de noviembre. El comité de empresa del gestor ferroviario Adif, conformado por CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), ha acordado la fecha, aunque ha precisado que aún no está convocada de manera formal.

Fuentes sindicales destacan que esta propuesta de huelga, motivada por las inquietudes sindicales en cuanto a la seguridad ferroviaria del sistema español, también se ha trasladado al comité de empresa de Renfe para ese mismo martes.

Desde Semaf subrayan que, por el momento, no hay información al respecto, mientras que fuentes de CCOO recalcan que el anuncio del parón en Renfe todavía se está cerrando.

Por su parte, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) asegura que la convocatoria de Adif se ha acordado durante una reunión del comité de empresa celebrada este martes, en la que también se ha pactado una concentración el próximo lunes 16 de noviembre en el Congreso.

Además, el miércoles 18 habrá una nueva reunión del comité de empresa para analizar la evolución de la situación y valorar nuevas acciones, indicaron las fuentes.

La convocatoria de una huelga llega el mismo día en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha presentado un plan aprobado en el Consejo de Ministros y destinado a reforzar la seguridad de la alta velocidad española, después de que el Ejecutivo haya insistido hasta el momento a que el terrible accidente, que dejó 69 muertos, se debió a un fallo humano.

Entre las medidas propuestas por Puente están mejoras tecnológicas como un nuevo software para los centros de control, el uso de la inteligencia artificial para supervisar el funcionamiento del sistema y la finalización del despliegue del ERTMS N2 en la línea Madrid-Sevilla.

Puente ha afirmado que los organismos internacionales sitúan al sistema ferroviario español entre los más seguros del mundo, pero ha admitido que los últimos accidentes demuestran la "imperiosa necesidad de reforzar" el sistema. Más de un centenar de personas han muerto en los últimos diez meses, entre los accidentes de Adamuz y Urda. El ministro ha reconocido la "gravedad" de la situación y ha prometido que desde el Ministerio y Adif se trabajará "sin descanso" para recuperar la confianza de la ciudadanía.