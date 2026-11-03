Jorge García, cofundador de Foreomics, sobre la medicina predictiva: "Estamos llegando tarde"

Jorge García, socio fundador o cofundador de Foreomics, explicó en el programa de esRadio Con Ánimo de Lucro el modelo de predicción de enfermedades que ha puesto en marcha su empresa. Su punto de partida es un diagnóstico sobre la medicina actual: "Estamos llegando tarde a la enfermedad. A ti cuando te diagnostican algo es porque ya lo tienes".

García es actuario de profesión y, según contó, tiene "44 años recién cumplidos" y antes trabajó en el Banco Santander como director general. De este modo, detalló cómo "con 30 años me diagnosticaron un cáncer, un cáncer que, gracias a Dios, se quedó en un susto". Hubo una intervención, sin quimioterapia ni radioterapia. A raíz de aquello supo que ese tumor "tenía una incidencia genética muy importante" y empezó a leer artículos científicos pese a no tener formación sanitaria: "Soy actuario de profesión, nada médico ni nada científico".

En este sentido, explicó que la idea tomó forma al hablar con el radiólogo Eliseo Vañó, al que describió como su mejor amigo y como jefe de servicio de radiología. Según su relato, Vañó corrigió su primer planteamiento: "Te falta, la genética es insuficiente, falta corregirlo con la imagen". Siguió una búsqueda de financiación que García calificó de "una etapa muy complicada" y que compaginó con su trabajo en el banco: "En paralelo, fines de semana, noches y demás montando el proyecto y montando el modelo".

Más de 400 variables

García resumió la filosofía de la empresa con su eslogan: "No tratar pacientes enfermos, sino tratar pacientes sanos". Según explicó, la herramienta busca diagnosticar de forma anticipada las enfermedades oncológicas, cardiológicas y respiratorias, que a su juicio causan el 80 % de los fallecimientos. "Ese algoritmo es un algoritmo que unifica más de 400 variables de lo que hemos heredado, que es la genética, y lo que hemos adquirido, que eso se corrige con la imagen, biomarcadores y la historia clínica", señaló.

El diseño, según García, corrió a cargo de un comité científico con Vañó y especialistas como el cardiólogo Pepe Zamorano, del Hospital Ramón y Cajal; el genetista Pablo Lapunzina, de La Paz, y el oncólogo Mariano Provencio, del Hospital Puerta de Hierro. Durante un año, añadió, el comité mantuvo dos reuniones semanales de cuatro horas acompañado de un equipo de actuarios, y el resultado es, en sus palabras, "una fórmula con diferentes pesos más de 400 variables y es capaz de predecir eso".

García no citó en la entrevista estudios publicados sobre la precisión del algoritmo. Preguntado por iniciativas similares en el extranjero, recordó que la prensa lo había catalogado como "el primer algoritmo retrospectivo del mundo con consolidada evidencia científica", aunque matizó: "Creemos que seguro que lo hay y si no hay competidores saldrán rápido".

De este modo, explicó que la empresa vende el producto al público "desde hace 5 o 6 meses", con un modelo de negocio dirigido al mundo asegurador, al bancario y al de los deportistas de élite y los clubes de fútbol. En el seguro de vida, García se refirió a quienes no logran contratar una póliza por sus patologías previas: según sus cifras, son el 20% de los solicitantes y "el sector los expulsa, es lo que llamamos los rechazados". Para ese colectivo, defendió, Foreomics "es una medida de inclusión social en el mercado asegurador".

En banca, lo plantea para el asesoramiento patrimonial, porque "la salud es el único elemento que de un día para otro te puede cambiar todo el escenario futuro". García aseguró que han cerrado acuerdo con dos grandes aseguradoras, que no nombró por confidencialidad, y que arrancarán en enero. Sostuvo también que están "verificando actuarialmente que te reduce la siniestralidad a largo plazo", sin aportar datos de esa verificación.

Un TAC, saliva y una analítica

Según su descripción, tras completar el proceso en línea el cliente es derivado al hospital de referencia más cercano, donde la visita dura 30 minutos: un TAC de baja dosis, una prueba de saliva y una analítica de sangre. El resultado llega en cuatro semanas: "Un informe de 70 hojas, que es tu mapa de salud dinámico a futuro", que explica por teléfono un profesional del equipo médico.

Después viene la parte preventiva, con un seguimiento de pruebas en función de los resultados. Hasta el cierre de septiembre, dijo, habían hecho algo más de 680 análisis por la vía directa en cuatro o cinco meses.

Con todo, el precio para particulares es de 2.990 euros, con la opción de pagar a plazos sin intereses gracias a un acuerdo con un banco. García lo comparó con los chequeos de grupos hospitalarios que, según dijo, cuestan entre 5.000 y 9.000 euros y dan "una foto muy detallada de ahora".

Asimismo, sobre los test genéticos, que considera competencia, afirmó que "la genética de por sí sola vale para un justito, no predice más de un 20 %" y advirtió del "mensaje de alarmismo muy importante" que pueden transmitir. A quienes evitan ir al médico por miedo a lo que puedan encontrarles les respondió: "Para mí, por concepto, por definición, es un error".