La justicia avala extinguir el contrato de alquiler a un moroso que no recogió el burofax para evitar el desalojo

Recuperar su vivienda y cobrar el dinero que le debían se había convertido en una batalla judicial de más de dos años y medio para una propietaria de Vigo. El inquilino acumulaba una deuda de 11.363,42 euros y, pese a los intentos de la arrendadora por comunicarle que no quería renovar el contrato, el juzgado rechazó inicialmente poner fin al alquiler.

Así las cosas, la propietaria tuvo que recurrir para defender su derecho a recuperar el inmueble y ahora la Audiencia Provincial de Pontevedra ha revisado el caso, con un burofax que el arrendatario nunca llegó a recoger como elemento clave. De esta forma, la Audiencia Provincial de Pontevedra ahora ha estimado el recurso presentado por la propietaria contra la resolución que había rechazado extinguir el contrato de alquiler de su vivienda.

Más de 11.000 euros de deuda

La Sección Sexta considera que la comunicación enviada por burofax para informar de la voluntad de no renovar el arrendamiento se realizó dentro del plazo legal y que el hecho de que el inquilino no acudiera a recogerla a Correos no puede impedir que tenga efectos.

La sentencia, dictada el 21 de septiembre de 2026, también recoge que el arrendatario fue condenado en primera instancia a pagar 11.363,42 euros en concepto de rentas debidas, más los intereses legales desde la presentación de la demanda. La propietaria recurrió porque el juzgado había reconocido la deuda, pero no había aceptado su pretensión de poner fin al contrato por expiración del plazo.

Concretamente, tal y como detalla la sentencia, el contrato de arrendamiento se firmó en 2015 y había experimentado sucesivas prórrogas. La última comenzó el 26 de mayo de 2023 y debía finalizar el 26 de mayo de 2024. En este contexto, la propietaria remitió un burofax el 25 de marzo de 2024 para comunicar al inquilino su voluntad de no renovar el contrato.

Según recoge la resolución, Correos intentó entregar el envío el 26 de marzo, a las 10:28 horas, pero el destinatario se encontraba ausente. Al día siguiente, a las 10:08 horas, se realizó un segundo intento, también sin éxito. El envío quedó entonces a disposición del destinatario en la oficina postal.

Sin embargo, el inquilino no llegó a recoger el burofax. Y lo cierto es que, según la sentencia, esta circunstancia fue determinante en la primera resolución judicial: el juzgado entendió que no había tenido posibilidad real de conocer el contenido de la comunicación hasta el 27 de marzo y que, por tanto, no se había cumplido correctamente el plazo de preaviso.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia, dictada el 4 de noviembre de 2025 por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Vigo, estimó parcialmente la demanda y condenó al arrendatario al pago de la deuda, pero rechazó la extinción del contrato. La resolución fue aclarada posteriormente mediante un auto de 5 de diciembre de ese año.

Ahora bien, la propietaria recurrió esa decisión al entender que había comunicado su voluntad de no renovar el contrato con la antelación exigida. La Audiencia le da la razón en este punto y recuerda que, al tratarse de un arrendamiento firmado en 2015, resultaba aplicable la regulación anterior a la reforma de marzo de 2019.

Concretamente, la Sala señala que el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establecía para estos contratos un preaviso de al menos 30 días antes del vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas. De este modo, la resolución concluye que el burofax se envió dentro de ese plazo. También considera que el procedimiento de entrega se ajustó a las reglas postales aplicables: se realizaron dos intentos en días consecutivos y, al no poder entregarse, se dejó el aviso para que el destinatario recogiera la comunicación.

De hecho, la Audiencia subraya que la autenticidad de los documentos expedidos por Correos no fue impugnada y que el envío se dirigió correctamente al domicilio del arrendatario. Por ello, entiende que la falta de recepción efectiva no puede atribuirse a la propietaria.

Asimismo, cabe destacar que uno de los argumentos centrales de la sentencia es que el destinatario de una comunicación debe colaborar para recibirla cuando se ha enviado correctamente. La Sala considera que no puede dejarse en sus manos la eficacia de una notificación mediante la simple decisión de no recoger el aviso postal.

En este sentido, la resolución afirma que, al no acudir a Correos, el arrendatario adoptó "una actitud pasiva y obstructiva de la comunicación". Añade que esa conducta no puede privar a la otra parte de su facultad de oponerse eficazmente a la prórroga del contrato.

La Audiencia respalda su criterio con jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular con las sentencias 493/2022, de 22 de junio, y 633/2022, de 29 de septiembre. Según recoge la resolución, la naturaleza recepticia de estas comunicaciones exige que el destinatario no obstaculice intencionadamente su recepción. En consecuencia, cuando la notificación queda a su disposición mediante el correspondiente aviso y la falta de entrega se debe a una causa que le resulta imputable, no puede impedirse que produzca efectos.

Por tanto, la Sala estima así el recurso de apelación de la propietaria y establece que las costas de la primera instancia deben imponerse al demandado. De hecho, la resolución establece además que contra ella no cabe recurso ordinario, aunque contempla la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.