La pulla de Puente a la CNMC tras el accidente de Urda: "Ahora está bastante callada"

Recado de Óscar Puente a Competencia. El ministro de Transportes ha aprovechado la comparecencia de este martes para lanzar una pulla a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debido a sus informes favorables a la liberalización ferroviaria.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha comparecido hoy, el ministro de Transportes ha reconocido abiertamente que nunca ha sido partidario de abrir la alta velocidad a operadores privados. "Yo nunca he sido un defensor de la liberalización, ni he sido un defensor ni he sido un fan de la liberalización. Más bien al contrario, la acepto como algo que me venía dado", ha afirmado Puente, que ha atribuido la apertura del mercado a una imposición de la Unión Europea a todos los Estados miembros.

Pese a su rechazo declarado al modelo, el ministro ha descartado dar marcha atrás a la liberalización. Considera que revertirla sería jurídicamente "imposible" o tendría consecuencias económicas "muy graves" para España. Puente ha hecho estas declaraciones después de que el Gobierno haya aprobado una batería de medidas para reforzar la seguridad de un sistema ferroviario que ha vuelto a quedar en entredicho tras la tragedia de la pasada semana.

El ministro ha defendido que Renfe debería haber absorbido el incremento de viajeros de forma "más progresiva" y "más paulatina", en lugar de hacerlo mediante la entrada de nuevos competidores. Esta posición supone un cuestionamiento explícito del modelo de competencia que ha permitido la entrada de Ouigo e Iryo en los principales corredores de alta velocidad.

Además, Puente ha dirigido buena parte de sus críticas a la CNMC, a la que ha reprochado haber elaborado numerosos informes sobre "las bondades" de la liberalización sin prestar suficiente atención a "la cara negativa".

Por ello, Puente ha reprochado al organismo público que haya destacado las ventajas de la competencia, pero que ahora permanezca, a su juicio, "bastante callada" tras el accidente de Urda (Toledo).

Cabe recordar que en septiembre de 2025, Competencia presentó su segundo balance de la liberalización ferroviaria, correspondiente a 2024, y calculó que el proceso había generado un beneficio para la sociedad de 503,9 millones de euros. De ellos, 431,3 millones correspondían al ahorro de los viajeros y otros 171,8 millones al ahorro de costes externos por el trasvase de pasajeros desde la carretera y el avión, descontados otros efectos económicos.

El informe también recogía que el número de viajeros había alcanzado los 49 millones en 2024, un 42% más que antes de la liberalización. La competencia había permitido reducir el precio medio de los billetes de alta velocidad un 33% en términos nominales y un 44% teniendo en cuenta la inflación.

Puente también ha negado que la red ferroviaria esté saturada. "La red española no es una red saturada, con liberalización o sin ella. Es una red que tiene más capacidad de llevar trenes de la que tiene en este momento", ha asegurado. A pesar de ello, Puente ha rechazado que la entrada de nuevos operadores pueda considerarse una causa directa o indirecta del accidente de Urda.

Así, el titular de Transportes cuestiona un modelo que dice haber aceptado por imposición europea, pero que ahora considera irreversible; reprocha a la CNMC haber destacado sus beneficios, aunque los informes del organismo también recogían sus problemas; y niega que exista saturación mientras reconoce que el crecimiento del tráfico exige una adaptación de la red.