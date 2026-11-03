Los controladores, aterrados de que se filtre la identidad del operario señalado por el Gobierno

Los compañeros del operario señalado por el Gobierno temen que se acabe filtrando su identidad, dado el empeño de Pedro Sánchez y Óscar Puente por reducir a un simple "fallo humano" lo ocurrido en Urda. El Ejecutivo ha señalado como principal causante de la tragedia al operario que ordenó "marcha normal" en lugar de "marcha a la vista", minimizando el fallo sistémico de seguridad que precedió al choque de trenes.

En su intento por salvarse y eludir responsabilidades, el ministro puso rápidamente en la picota a un trabajador cuya seguridad, si es identificado, podría correr peligro, según temen los propios controladores, tal y como ha podido saber Libertad Digital. Los audios filtrados parcialmente a los medios, para apuntillar la teoría del Gobierno, ya dejaron al descubierto su nombre de pila. El operario ha rechazado declarar ante la Guardia Civil.

Aunque podría ser delito revelar su identidad o su rostro, esto no impidió facilitar a la prensa las grabaciones del momento del accidente, pese a que se había decretado el secreto del sumario. De ahí que los propios compañeros del trabajador hayan pedido contención a los políticos, por respeto al operador y a su familia, que podrían sufrir un linchamiento público.

Los controladores tienen muy presente lo ocurrido en el año 2002, cuando dos aviones chocaron en Überlingen, sobre el lago Constanza, en la frontera entre Suiza y Alemania. La investigación concluyó que una de las causas fue un fallo en el control del tráfico aéreo. El controlador de servicio en el momento del accidente fue asesinado por una de las víctimas que perdió a su mujer y sus dos hijos en el accidente, en un acto de venganza.

El Gobierno intentó, incluso, extender el manto de duda hacia el tren Iryo que no pudo arrancar, como ya hizo con Adamuz, repitiendo en varias ocasiones que se desconocían las causas por las que no reanudó la marcha, pese a que le dieron la orden de arrancar. Después se supo que los directivos de la compañía ya habían advertido en el Senado de que sus trenes tenían problemas al intentar reconectar cuando se caía el sistema LZB. El Gobierno no actuó.

Los trabajadores de Adif empiezan a sospechar que el Gobierno, en su empeño por imponer un relato, acabe también intentando señalar al maquinista fallecido del AVE, cuya voz pudo ser escuchada por la familia de la víctima cuando todavía no habían podido enterrarle, el mismo día de la tragedia. Tal y como se ha sabido, la orden de reactivar la marcha a velocidad normal se dio en otros trayectos, lo que apunta a que era un procedimiento habitual, pero fue corregida por otros conductores de trenes que se libraron de sufrir un accidente.

Imagen y propaganda frente a seguridad

Esto indica que podría haberse dado la orden de primar la circulación de los trenes y evitar retrasos, sacrificando la seguridad por estar en precampaña. Tanto los controladores como los maquinistas han alertado en infinidad de ocasiones de la presión y el estrés al que están sometidos durante el desempeño de su trabajo, sin que sus quejas hayan sido atendidas.

Después de Adamuz, hubo protestas de los conductores por el estado de la infraestructura y, ante la falta de actuación del Gobierno, optaron por rebajar la velocidad de los trenes en todos los trayectos para denunciar la falta de mantenimiento de las vías. Ahora, el Ejecutivo estudia suspender el servicio Madrid-Barcelona mientras se desarrollen las obras de renovación, que se llevaban también a cabo en el trayecto Madrid-Sevilla.

Un planteamiento que contradice la teoría del "fallo humano" difundida por el propio Gobierno ya que, de ser la causa, ¿por qué es necesario suspender ahora los tramos en remodelación si, como defiende el Ejecutivo, todo dependió de la desafortunada decisión de una persona?

Al fallo sistémico de seguridad, tras caerse el ZLB y no activarse el ASFA, se suman las dudas sobre si hubo también un fallo del sistema eléctrico. Además, la renovación del sistema de seguridad ZLB por el ERTMS, más moderno, se tenía que haber ejecutado a principios de este año y se retrasó de forma deliberada. Una cadena de errores fatales que han derivado en la mayor tragedia ferroviaria de la alta velocidad en España.