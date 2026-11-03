Aunque el BCE haya apostado por el inmovilismo en su última reunión, frenando las subidas de tipos de interés por el momento, lo cierto es que la amenaza inflacionaria, lejos de haber sido neutralizada, sigue presente. De este modo, los españoles se enfrentan a un horizonte marcado por la pérdida sistemática de poder adquisitivo.

De hecho, de acuerdo con los datos publicados por el INE, en el mes de octubre el IPC se ha mantenido en el 4,9%, mismo nivel marcado el pasado mes de septiembre. En este contexto, los carburantes y combustibles encabezaron las subidas, con un avance del 27,7%, seguidos de los productos energéticos, que aumentaron un 21,7%.

Lo más preocupante, sin embargo, es que este repunte de la inflación se prolongará durante los próximos meses. De hecho, tal y como hemos informado en Libre Mercado, la tendencia que han seguido los precios en los últimos meses indica que España cerrará el año con la que será, al menos, la tercera mayor subida anual de precios en lo que va de siglo.

Expectativas de inflación

El repunte de la inflación en España podría prolongarse más de lo previsto y, de hecho, supone un problema estructural para la economía. Así lo considera el 52% de los expertos, empresarios y directivos consultados por PwC, que advierte de una etapa de precios más elevados y de las dificultades que tendrá el Banco Central Europeo (BCE) para controlar su evolución. Precisamente, este diagnóstico coincide con unas expectativas de tipos de interés elevados durante más tiempo y un deterioro de las perspectivas de consumo de los hogares.

Así se desprende de un reciente informe de coyuntura económica publicado por la consultora PwC, donde se alerta de la combinación de tensiones geopolíticas, encarecimiento de la energía y presión sobre los alimentos y los servicios. De este modo, se incide en que "los empresarios creen que la inflación es estructural y que acentuará la desigualdad por la pérdida de poder adquisitivo".

Concretamente, el informe detalla que el 52% de los encuestados considera que "estamos ante el inicio de una fase de inflación estructuralmente más alta, que se mantendrá durante un tiempo, que el BCE tendrá dificultades en abordar". Por su parte, el documento asegura que el 25% es más optimista y piensa que estamos "ante un episodio pasajero ligado principalmente al shock energético derivado de la situación de Oriente Próximo". Así las cosas, solo un 15% de los encuestados estima que es "un riesgo manejable si el BCE actúa con firmeza".

PwC

Asimismo, las perspectivas para 2027 tampoco son especialmente favorables en materia de precios. En este sentido, un 52% de los encuestados espera "una inflación persistente, con tipos elevados durante más tiempo ante una nueva ronda de tensiones geopolíticas que también presionaría al alza los tipos".

Al mismo tiempo, más del 35% de los expertos considera que "se producirían divergencias entre países fruto de efectos de segunda ronda y tensiones sobre la prima de riesgo de aquellos con mayor inflación y posiciones fiscales más delicadas", mientras que sólo un 12% asegura que "el escenario más probable es una desinflación gradual, por el efecto base con la situación de 2026, con tipos estables o a la baja y una deuda relativamente controlada".

PwC

Con todo, los expertos identifican varios factores que podrían alimentar esta situación. Al respecto, el 63% indica que será "una combinación de energía, alimentos y servicios, que podría hacer que la inflación fuese más persistente y difícil de reconducir". Por su parte, otro 30% señala solo que los impulsores serán "energía y carburantes, cuyas subidas pueden trasladarse al coste de producción y transporte de numerosos bienes y servicios".

Cabe destacar además que, en este contexto, los expertos aseguran que en los próximos meses se producirán nuevas subidas de tipos de interés. Concretamente, "el 86% apuestan por mayores subidas hasta final de año, aunque dependiendo del ritmo que lleve la inflación". En cambio, "el 15% espera una pausa en la escalada, incluso con recortes en 2027". Ahora bien, el informe incide en que "lo cierto es que los mercados ya descuentan, al menos, una subida más antes de final de año".