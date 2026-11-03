Los jóvenes con vivienda en propiedad caen del 66% al 36,7% en veinte años

Las políticas de vivienda de los últimos años no han conseguido que los jóvenes accedan a una casa. Más bien, todo lo contrario. En las últimas dos décadas, la proporción de hogares encabezados por menores de 35 años que son propietarios de su vivienda ha caído del 66% al 36,7%.

Es decir, en el año 2002, de cada cien hogares habitados por menores de 35 años, 66 eran propietarios de su piso. Veinte años más tarde, la cifra de propietarios ha caído por debajo de los 37. Un desplome que refleja las crecientes dificultades de las nuevas generaciones para acceder a la vivienda.

Así lo pone de manifiesto el informe La situación actual de los jóvenes en España: integración laboral, educación, vivienda y emigración elaborado por Funcas, que evidencia el hundimiento del acceso a la propiedad entre las nuevas generaciones durante las últimas dos décadas.

Igualmente, Funcas advierte de que reunir la entrada inicial para una vivienda media en Madrid exige para un joven ahorrar el equivalente a seis años de salario neto íntegro, "sin ningún gasto de vida".

Mercado del alquiler

Los que no pueden comprar tampoco encuentran alternativa en el mercado del alquiler, debido principalmente al déficit crónico de oferta. Entre 2014 y 2024, los arrendamientos acumularon una subida del 82%, frente al 65% de la compraventa. Mientras tanto, los salarios medios crecieron un 30% y la inflación acumulada fue del 23%.

La consecuencia es que cada vez hace falta dedicar una mayor parte del sueldo a tener un techo. Según Funcas, un joven asalariado que quiera alquilar un piso por su cuenta debe destinar el 92,3% de su salario a pagar la renta. Incluso compartiendo vivienda, el esfuerzo alcanza el 32,5%, muy por encima del 30% que suele considerarse un umbral de gasto "sostenible".

Jóvenes más pobres

Del mismo modo, en términos relativos, revela que los salarios de los jóvenes de 16 a 24 años han tenido una tendencia decreciente desde el 69% de la media en 2006 hasta el 58% en 2024. Si bien indica que el grupo de 25 a 34 ha recuperado en el mismo periodo casi los valores iniciales (89% de los salarios medios en 2024 frente al 92% en 2006).

En sentido contrario, agrega que la tasa nini "ha venido mejorando de forma notable", del 22,5% en 2013 al 11,5% en 2025, acercándose a la media de la UE-27, aunque Funcas señala que "este proceso de convergencia es claramente más lento para los varones jóvenes que para las mujeres jóvenes".

También subraya que España presenta la segunda tasa de sobrecualificación más alta de la UE-27 (por encima del 32% en 2025 para los jóvenes de 25 a 34 años, frente al 21,3% comunitario), con una duración media del desajuste superior a diez años.

Finalmente, Funcas plantea entre sus recomendaciones "una ampliación significativa del parque público de vivienda en alquiler asequible", aplicar políticas activas de empleo diferenciadas y cambios en el modelo productivo hacia actividades de mayor intensidad en conocimiento.