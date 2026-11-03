Menos trenes, IA, un segundo controlador, asientos… Puente anuncia un plan de seguridad para evitar otro accidente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este martes un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria tras el catastrófico accidente de Urda (Toledo). Este paquete de medidas llega después de que la tragedia de la semana pasada haya puesto en cuestión los mecanismos de protección de la red ferroviaria española, que dependen de la compañía pública Adif. En este caso, y con 69 fallecidos confirmados hasta ahora, se ha evidenciado la incapacidad de respuesta de Adif ante los fallos de los sistemas de señalización y control de la red.

Sin embargo, a raíz del reciente accidente de Adamuz del pasado mes de enero, que acabó cobrándose otras 46 vidas, lo que también se está investigando es el fallo estructural de las vías y que también es responsabilidad de Adif.

Puente ha justificado que el Gobierno se ve en la "imperiosa necesidad de reforzar dicho sistema" para "lograr y recuperar la confianza de los viajeros en la alta velocidad" española. Sin embargo, no plantea ni su propia dimisión ni la del presidente de Adif a pesar de las víctimas. De hecho, para Puente esta batería de medidas de calado que acaba de anunciar "no supone una asunción de responsabilidades" ante el accidente.

Dos "firmas" de controladores

La receta del responsable de Transportes pasa por "tres grandes frentes: innovación tecnológica, modificación de los protocolos de control y refuerzo de los recursos humanos", ha dicho Puente.

La parte tecnológica concentra algunas de las propuestas más llamativas del Ejecutivo. Transportes quiere desarrollar un "software con alertas automáticas, mejorar la ergonomía visual de las pantallas de los centros de control y crear un gemelo digital de la red ferroviaria". También pretende incorporar agentes de inteligencia artificial (IA) para monitorizar las conversaciones entre los maquinistas y los centros de regulación "minimizando la posibilidad de fallos humanos", ha dicho.

Y es que, a las pocas horas del choque entre los trenes AVE e Iryo en la línea Madrid-Sevilla, Puente no tardó en señalar a una "persona" del Centro de Control de Atocha como responsable del accidente. "En la pantalla se ve perfectamente cuando hay un tren en un sector porque sale en rojo y con una etiqueta encima, pero vamos a poner un sistema más visual", ha defendido Puente.

Según su versión, cuando se produjo una incidencia "informática" que hizo caer el vetusto sistema LZB, la seguridad pasó a depender de las decisiones adoptadas por el operador de Atocha, que hizo arrancar al AVE a velocidad "normal" a pesar de que el tren Iryo, que estaba más adelante, no había reanudado la marcha todavía. Los audios cortados y filtrados a El País, El Diario y la cadena SER vienen a apoyar la versión del Gobierno, aunque son muchas las incógnitas que han surgido al respecto de esta teoría.

Por ello, Puente quiere ahora que determinadas decisiones como la del pasado miércoles supongan "una decisión compartida" y tengan "dos firmas". Según ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "los controladores seguirán teniendo un supervisor y un auxiliar", pero serán dos personas las encargadas de tomar la decisión y transmitirla al maquinista.

El plan de Puente también reconoce implícitamente problemas organizativos en los centros de regulación de Adif. Ahora, Puente plantea revisar los descansos de los trabajadores, modificar el artículo 38 para adecuar los tiempos de recuperación de los reguladores del tráfico y establecer protocolos específicos contra la fatiga. Además, pretende aumentar las plantillas de los centros de control, introducir programas de mentoría, exigir nuevas acreditaciones y organizar simulacros periódicos.

Seguridad pasiva, pero no cinturones

Entre las actuaciones estudiadas que pretende llevar a cabo el Gobierno figura también mejorar la "seguridad pasiva" dentro de los trenes. Para ello, Transportes rediseñará los compartimentos de equipaje para "evitar que las maletas puedan convertirse en misiles contra los pasajeros" inspirándose en los compartimentos de los aviones.

También pretenden cambiar materiales y "reconfigurar asientos", aunque descartan la implantación del cinturón de seguridad. "Se ha llegado a valorar los cinturones y se ha descartado porque, según varios informes, se perdería rapidez en términos de evacuación rápida en caso de accidente", ha asegurado Puente.

Durante su comparecencia, Puente ha precisado que la reapertura de la línea Madrid-Sevilla se realizará con una reducción de frecuencias, no de plazas, hasta que se complete el despliegue del sistema ERTMS-2, que ya tendría que estar instalado tal y como se comprometió el Gobierno, y una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad de la línea.

Muchas medidas, pero todavía faltan respuestas

El plan de Puente llega en plena crisis de credibilidad del ferrocarril español y después de un segundo accidente mortal en la alta velocidad en apenas nueve meses. El ministro pretende recuperar la confianza de los viajeros con más tecnología, más trabajadores y nuevos protocolos, pero el anuncio de medidas no sustituye a la obligación de esclarecer qué falló y quién debe asumir responsabilidades.

Hay cuestiones que siguen sin resolverse: por qué se autorizó la marcha normal de un tren cuando otro permanecía detenido en la misma vía, qué pasó con los mecanismos de señalización, qué controles existían para evitar esa decisión, si los protocolos eran suficientes y por qué no se habían reforzado antes determinados mecanismos de supervisión.

Puente ha anunciado ocho líneas de actuación para blindar el ferrocarril. Ahora tendrá que explicar cuándo se aplicarán, cuánto costarán y, sobre todo, por qué ha sido necesario llegar a una tragedia como la de Urda para revisar aspectos esenciales del funcionamiento de la red.