Nuevo golpe de Marruecos al campo español: ahora pone trabas a la importación de ajo

Marruecos ha impuesto un sistema de licencias a las importaciones de ajo fresco o refrigerado durante los próximos 18 meses. La medida amenaza con complicar las ventas de los productores españoles en uno de sus principales mercados exteriores, lo que ha encendido las alarmas de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo de España (ANPCA), que reclama una respuesta urgente del Gobierno y de Bruselas.

La exigencia de una licencia no supone, por sí misma, una prohibición de importar. Sin embargo, el sector teme que el nuevo procedimiento se convierta en una barrera burocrática que introduzca retrasos, incertidumbre y posibles limitaciones a las operaciones comerciales. Por ahora, los productores españoles ni siquiera tienen claras las condiciones para obtener esos permisos, los plazos de concesión o los criterios que aplicarán las autoridades marroquíes.

Y hay motivos de sobra para la preocupación porque Marruecos es uno de los principales destinos del ajo español. En 2024, España exportó al país vecino 15.215 toneladas de ajo fresco o refrigerado, el 10,74% de todas sus ventas exteriores de este producto. En 2025, las exportaciones alcanzaron aproximadamente las 11,28 toneladas por valor de 17,21 millones de euros según datos del Ministerio de Economía consultados por Libre Mercado.

ANPCA considera que la medida puede poner en riesgo la rentabilidad de los productores y reclama a la Comisión Europea que examine su compatibilidad con los compromisos comerciales vigentes entre ambas partes.

La asociación también pide transparencia a las autoridades marroquíes y que se aclaren cuanto antes las condiciones de acceso al mercado. Su objetivo es evitar que un sistema administrativo termine funcionando como una restricción encubierta al comercio.

Reino Unido abre otro frente comercial

A las dificultades con Marruecos se suma un cambio en la política arancelaria de Reino Unido. A partir del próximo 26 de noviembre, el Gobierno británico suspenderá temporalmente los aranceles de varios productos, entre ellos el ajo, una medida que estará vigente hasta finales de 2028.

La referencia arancelaria para el ajo es del 8% más 100 libras por cada 100 kilos. Su eliminación podría facilitar la entrada de producto procedente de terceros países y aumentar la competencia para los exportadores españoles en el mercado británico.

En 2024, España vendió a Reino Unido 14.889,5 toneladas de ajo, el 10,52% de sus exportaciones totales. ANPCA reclama que se confirme oficialmente si la suspensión también afectará a las importaciones realizadas fuera de los contingentes arancelarios, especialmente en el caso de China.