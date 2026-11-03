La sociedad española sigue conmocionada por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que al menos 69 personas han perdido la vida después de que un AVE de Renfe chocase contra un tren de Iryo que estaba detenido en la vía. Desde que se conoció el accidente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, tan activo habitualmente en la red social X (antes Twitter), sólo ha publicado tres mensajes propios, dos el día 28 y uno el día 30, todos relacionados con la tragedia.

Llama la atención esta escasa actividad, teniendo en cuenta que el ministro ha ido aumentando su presencia en X desde que tomó posesión del cargo, el 21 de noviembre de 2023. Al mismo tiempo, ha ido reduciendo el porcentaje de tuits dedicados a asuntos de su ministerio y ha aumentado el de mensajes en los que insulta o menosprecia a alguien, ya sea un ciudadano de a pie, un periodista, un medio de comunicación o un partido político. A continuación, analizamos su actividad en X desde el 21 de noviembre de 2023 hasta hoy.

Veamos este primer gráfico:

Como se ve en el gráfico, a medida que avanzaba su mandato el ministro ha ido publicando cada vez más tuits, mientras que los relacionados con su actividad ministerial han perdido peso sobre el total. Tanto es así que en octubre de 2026 solo el 7% de los tuits de Óscar Puente tenía que ver con su cartera.

En el siguiente gráfico se ve cómo ha ido cayendo el porcentaje de tuits relacionados con su actividad mientras crecía el de aquellos en los que insulta o menosprecia a alguien.

Este gráfico es demoledor. Al principio de su etapa como ministro, en torno a la mitad de sus tuits trataban sobre transportes, y en noviembre de 2024, con la DANA, llegaron al 68%. Desde entonces el porcentaje ha ido cayendo, hasta el punto de que en octubre de 2026 solo el 7% de sus tuits tenía que ver con su cartera. En cambio, el porcentaje de tuits propios (sin contar retuits) con insultos o menosprecio, que tocó fondo en la segunda mitad de 2024, por debajo del 5%, ha ido creciendo desde 2025: se mueve casi siempre entre el 7% y el 14% y alcanzó un máximo del 18% en agosto de 2026. En octubre de este año, el porcentaje de tuits con insultos o menosprecio (8%) ya supera al de tuits sobre transportes (7%).

Por último, si observamos la media diaria de tuits del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, obtenemos este gráfico:

Como se observa, desde que Óscar Puente es ministro ha publicado una media de 19,4 tuits al día, uno cada 74 minutos contando las 24 horas. En lo que va de 2026, la media sube a 25,4 tuits diarios, uno cada 57 minutos. Y lo que es peor: en octubre de este año alcanzó los 39,6 tuits al día, uno cada 36 minutos, lo que da una idea del tiempo que el ministro dedica a la red social X.

Es llamativo que una persona con un cargo tan importante como el de ministro de Transportes y Movilidad Sostenible dedique tanto tiempo a una red social, y cada vez menos para hablar de su actividad. Y todo ello mientras, en el último año, ha incrementado su exposición en X y se han producido dos accidentes ferroviarios mortales en los que al menos 115 personas han perdido la vida. Que haya crecido el porcentaje de tuits en los que insulta y haya caído el de aquellos en los que habla de su trabajo ayuda a explicar cómo hemos llegado al estado actual del transporte ferroviario en España.