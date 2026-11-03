Puente, sobre el cierre del AVE Madrid-Barcelona: "Me expliqué mal"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que como ocurrió con Adamuz y tras el silencio inicial está multiplicando su presencia en medios, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado ayudas para las víctimas del accidente, que ha dejado 69 muertos, y nuevas medidas en la red ferroviaria tras el accidente, pese a que desde el Ministerio se insiste en la teoría del "fallo humano".

En el turno de preguntas, Puente ha sido preguntado por sus declaraciones hace unos días poniendo sobre la mesa la opción de cerrar durante meses, o incluso años, la línea Madrid-Barcelona para acometer la remodelación integral que está previsto que se inicie el año que viene. Una posibilidad que ya ha suscitado el rechazo tanto de Salvador Illa como el del presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Ante los medios, Puente ha dicho que "seguramente fui yo quien no se explicó bien". "Asumo la culpa", ha dicho el ministro sobre este aspecto, negando en cualquier caso que un hipotético corte para abordar las obras vaya a efectuarse "por cuestiones de seguridad". Según Puente, cuando un periodista le planteó la pregunta sobre cómo se emprenderían las obras pendientes y cuál sería la estrategia, él se limitó a apuntar que el cierre total de la línea para acelerar los trabajos en lugar de acometerlos con el servicio en marcha "era una reflexión sobre lo que íbamos a tener que hacer". "No tenemos ninguna decisión tomada sobre esto: habrá que tomarla llegado el momento", ha defendido el ministro.

Puente ha apuntado que en cualquier caso "no hay ninguna decisión de aplazar la obra", con la que Transportes pretende que el AVE Madrid-Barcelona pueda alcanzar hasta los 350 kilómetros por hora. Pero sí ha reconocido que "después de las revueltas estamos más por la labor de compatibilizar" las obras y la circulación de los trenes. "Habrá que deshojar la margarita", ha dicho.