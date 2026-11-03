¿Qué es el Kit Digital para autónomos? Requisitos, importe y cómo prepararte si vuelve a abrirse

El Kit Digital para autónomos es la parte del programa pensada para quienes trabajan por cuenta propia y para las empresas de hasta dos empleados. En la jerga del programa se llama segmento III, y en la última convocatoria daba un bono de 3.000 euros para contratar soluciones digitales.

Es, además, el único segmento en el que el catálogo incluía un ordenador. Por eso es el que más interés despierta entre los pequeños negocios.

Quién entra en el segmento de autónomos

Con las condiciones de 2025, podían optar:

Autónomos persona física con al menos seis meses de antigüedad.

Sociedades mercantiles con 0, 1 o 2 empleados.

Negocios con actividad económica real.

Al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.

Las comunidades de bienes, sociedades civiles y explotaciones agrarias de titularidad compartida tuvieron su propia convocatoria, con reglas algo distintas.

Qué puede conseguir un autónomo con el bono

Los 3.000 euros se reparten entre soluciones de un catálogo oficial: una web, una tienda online, gestión de redes sociales, programas de facturación, ciberseguridad y otras. Cada solución tiene un tope.

La que más llama la atención es el puesto de trabajo seguro: un portátil o un sobremesa con monitor nuevos, con un máximo de 1.000 euros, que deben incluir protección de ciberseguridad y cifrado de datos. No se puede pedir sola: hay que combinarla con otra solución del catálogo. De ahí la fórmula ordenador más web que popularizaron campañas como Ordenador Libertad, que en 2025 entregó 3.500 equipos.

Lo que pagas tú

El bono cubre la base imponible del servicio, pero no el IVA. Si tributas en régimen general, ese IVA lo recuperas en tu declaración trimestral. Si estás en módulos, puede que solo en parte, y en recargo de equivalencia, no.

Además, el ordenador se presta durante 12 meses. Pasado ese periodo, si quieres quedártelo, pagas su valor residual, que Red.es limita al 15% del importe del acuerdo.

¿Es obligatorio para los autónomos?

No. Es una ayuda voluntaria. Nadie está obligado a pedirla ni a contratar nada. Lo que sí es obligatorio para la mayoría de autónomos, y llegará en los próximos años, es adaptar la facturación a los nuevos sistemas que exige Hacienda, y precisamente la facturación electrónica es una de las categorías que el Kit Digital ha subvencionado.

¿Se puede pedir ahora?

Todavía no. La convocatoria para autónomos cerró el 31 de octubre de 2025. En enero de 2026, una orden publicada en el BOE mantuvo vivo el programa hasta agotar sus fondos y abrió la puerta a nuevas convocatorias, pero no hay ninguna anunciada.

Cómo prepararte como autónomo

Tres cosas que puedes hacer hoy: descargar tus certificados de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, comprobar tu fecha de alta y revisar que tu certificado digital no ha caducado. Y una cuarta: preinscribirte en Ordenador Libertad. Es gratis, no te compromete a nada y no garantiza la ayuda. El equipo de ZetaPlus revisa tu caso con las condiciones anteriores y, si se abre un plazo, contacta a los preinscritos por orden de registro.