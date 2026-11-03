Ruina del arroz en la Albufera: 16 millones de pérdidas y asfixia por las leyes medioambientales

Los arroceros de la Albufera están valorando si van a volver a sembrar la temporada que viene porque esta campaña han acumulado pérdidas por encima de los 16 millones de euros, según las estimaciones de AVA-Asaja. La organización agraria denuncia que cultivar dentro del parque natural de la Albufera supone soportar numerosas restricciones sin recibir ninguna compensación económica a cambio.

Los agricultores de arroz valenciano están obligados a cultivar únicamente arroz, no pueden optar por otros cultivos. Además, tienen limitaciones en la gestión del agua, la construcción de infraestructuras y el uso de helicópteros y drones. A estas trabas se suma el encarecimiento de los costes. Producir arroz cuesta un 7% más que el año pasado por la subida de los fertilizantes, el gasóleo agrícola, las semillas y la mano de obra.

La producción también se ha visto seriamente perjudicada. En algunas parcelas las pérdidas han alcanzado el 35% por los daños de aves, jabalíes y flamencos. Después llegaron las plagas y enfermedades, especialmente el cucat y la piricularia, ante la falta de productos fitosanitarios autorizados para combatirlas.

Pero el principal golpe llega de los precios. El arroz se paga actualmente a 0,31 euros por kilo, un 40% menos que hace un año y menos de la mitad de los 0,70 euros que se abonaban hace cuatro campañas. Unas cotizaciones que están muy por debajo de los costes de producción y que las ayudas de la PAC no consiguen compensar, según denuncian los productores.

Con estas limitaciones medioambientales, no es de extrañar que los productores arremetan contra la "entrada masiva" de arroz de países terceros, que está "saturando" el mercado europeo. También denuncian que estas importaciones pueden contener residuos de fitosanitarios prohibidos en la UE, como triciclazol, clorpirifos o imidacloprid. Estos residuos en ningún caso suponen un riesgo para la salud de los consumidores porque los límites permitidos son ínfimos, muy por debajo de los niveles considerados nocivos para un ser humano. En cualquier caso, el agravio comparativo es evidente, porque los productores europeos deben cumplir exigencias medioambientales mucho más estrictas.

Ante esta situación, los arroceros reclaman a la Generalitat Valenciana ayudas directas urgentes para cubrir las pérdidas y financiar la próxima siembra. También piden al Ministerio de Agricultura que active la reserva de crisis de la PAC y que se aplique la cláusula de salvaguardia para frenar las importaciones, lo que podría suponer una subida del precio del arroz para los consumidores. También reclaman un etiquetado más claro para distinguir el arroz europeo del importado y más productos fitosanitarios autorizados para combatir las plagas.