Sumar culpa al "capitalismo neoliberal" del accidente de Urda y Podemos pide la "renacionalización" del tren

Tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas y más de un centenar resultaron heridas, distintos sectores de la izquierda española tratan de desplazar el foco de la gestión de Adif y del Ministerio de Transportes y atribuyen este accidente, y el de Adamuz, a la liberalización de los servicios ferroviarios de viajeros e incluso al "capitalismo neoliberal".

Así lo han hecho Irene Montero, cabeza de lista de Podemos, o el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, que culpan a la liberalización de los accidentes ferroviarios y piden una "renacionalización" del sistema ferroviario. Una idea que también ha defendido el exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez Iván Redondo, poniendo como ejemplo al Reino Unido.

Más lejos ha ido Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y secretario primero de la Mesa del Congreso, que ha culpado directamente al "capitalismo neoliberal" de la tragedia de Urda:

"Lo que hay detrás de esta tragedia ferroviaria, como antes del desahucio y la muerte de Mari Carmen, como antes del apagón de 2025, es la voracidad de un capitalismo con prisas que, en su afán de más y más ganancias inmediatas, precariza, excluye y mata. (...) Durante décadas, el capitalismo neoliberal, sin freno, ha precarizado los servicios más básicos de nuestras sociedades, desde la energía a los trenes, pasando por los alimentos o la vivienda. Y, cuando los derechos más básicos se convierten en objeto de negocio en manos de unos pocos, quienes pagan son siempre los más vulnerables".

En cuanto a Irene Montero, en este vídeo puede verse cómo defiende esta tesis:

Hay que renacionalizar el ferrocarril. pic.twitter.com/hAiS3Zj8cd — Irene Montero (@IreneMontero) November 2, 2026

"Además de la dimisión del ministro, que es un consenso social que debe dimitir, aquí la cuestión de fondo es la liberalización y cómo permitir que se haga negocio con el sector ferroviario está poniendo en peligro a las personas usuarias y al conjunto de la ciudadanía. (...) Y por tanto, primero la dimisión y acto seguido la aplicación del 128 de la Constitución para renacionalizar el sector ferroviario".

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez escribió el 31 de octubre en su cuenta de X lo siguiente:

Urgeix començar a renacionalitzar el tren com a Anglaterra i invertir els 5.000 milions que fins ara perdonem al sector de l'aviació en millora i modernització de la xarxa ferroviària. https://t.co/Ts2lRVnck6 — Alberto Ibáñez i Mezquita 🍉 (@alberto_aim) October 31, 2026

"Urge empezar a renacionalizar el tren como en Inglaterra e invertir los 5.000 millones que hasta ahora le perdonamos al sector de la aviación en la mejora y modernización de la red ferroviaria". Ese mismo día, aseguró que hay que "dejar atrás la liberalización fallida del sistema de alta velocidad".

Por su parte, el exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez Iván Redondo escribió en su cuenta de X:

He estado estos días en silencio en las redes, como tantos otros paisanos, por lealtad a mis compatriotas, que se merecen guardarles silencio. Las víctimas y los trabajadores son las entrañas de nuestro país. Por respeto a todos ellos explico sin complejos lo que haría: aprobaría… — Iván Redondo (@thewarroomblog) November 2, 2026

"Por respeto a todos ellos [las víctimas de Urda y los trabajadores públicos] explico sin complejos lo que haría: aprobaría la 'nacionalización' del Ferrocarril en España. La 'privatización' no ha funcionado. Se ha producido un fallo en el sistema y cuando eso sucede el país mira al Estado".

El sistema ferroviario ya es público

Todos estos argumentos parten de un error fácilmente verificable: el sistema ferroviario español no está privatizado. Es de titularidad pública desde 1941, cuando se nacionalizaron las antiguas compañías privadas para crear Renfe. Hoy tanto Renfe como Adif son empresas públicas, y ni siquiera los operadores extranjeros que compiten con ellas en la alta velocidad son empresas privadas: Ouigo pertenece al 100% a la SNCF, propiedad del Estado francés, e Iryo está controlada por el Estado italiano al 51%.

Es más, Iryo y Ouigo no tienen responsabilidad alguna sobre la infraestructura ferroviaria ni sobre su mantenimiento, que corresponden a Adif. Estas empresas, además, pagan un canon por utilizarla: desde Iryo aseguran que abonan a Adif unos 150 millones de euros al año por el uso de la red, como contamos aquí.

Por otro lado, el intento de imitar el modelo de Reino Unido no tiene sentido, ya que lo que hizo Reino Unido fue nacionalizar operadores que eran privados, y en el caso de Ouigo e Iryo ya hemos contado que son empresas públicas o con participación mayoritaria pública. También hay que recordar que Renfe se beneficia de la liberalización de los servicios ferroviarios fuera de España: opera rutas de alta velocidad en Francia, como la Barcelona-Lyon y la Madrid-Marsella.

Así pues, la realidad es que no hay por donde coger este intento de culpar al sector privado de los accidentes de Adamuz y Urda, ya que no sólo es que Iryo y Ouigo no sean operadores privados, sino que ni siquiera tienen responsabilidad sobre el mantenimiento de las vías y, además, pagan millones de euros al año por usarlas. Declaraciones como las de Irene Montero no son más que un intento de desviar la atención de la gestión pública de la infraestructura ferroviaria y culpar al mercado de las 115 muertes que han dejado estos dos accidentes en menos de un año.