Un experto en política de EEUU, sobre la impopularidad de Trump: "Se debe a la guerra de Irán"

Daniel Rodríguez Herrera, subdirector de Libertad Digital y experto en la política de EEUU, ha analizado las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en el programa Con ánimo de lucro, de esRadio, donde ha situado la guerra de Irán como el principal factor detrás de la pérdida de popularidad de Donald Trump, aunque ha matizado que no es el único elemento que explica el desgaste del presidente. "Esencialmente es por la guerra de Irán. No diría totalmente porque al final siempre son muchas cosas", ha detallado.

Así las cosas, a su juicio el problema de fondo es que Trump ha incumplido el compromiso que había adquirido con una parte importante de sus votantes. "Trump ha roto el contrato que había firmado con sus votantes", ha afirmado. Un contrato que, según ha explicado, se resumía en dos ideas: "Yo no me meto en guerras por ahí y me preocupa la economía".

Impacto de la inflación

Rodríguez Herrera considera que la guerra podría haber tenido un impacto diferente en la opinión pública estadounidense si Trump hubiera optado por una intervención más contundente. "Si hubiese ido con todo y hubiese derrocado al régimen a estas alturas posiblemente ya se lo hubiese perdonado", ha explicado.

Sin embargo, el presidente habría optado por una actuación limitada para evitar bajas estadounidenses. "Trump fue a medias para no poner en riesgo vidas americanas", ha señalado el analista, que ha reconocido que entiende esa decisión. El problema, según ha expuesto, es que el régimen iraní ha seguido "estrangulando Ormuz, no del todo, pero suficiente como para que suban los precios del petróleo y por lo tanto de la gasolina".

Esta subida tiene consecuencias especialmente importantes para los estadounidenses que dependen del automóvil en su vida diaria. Rodríguez Herrera ha recordado que buena parte del territorio estadounidense situado fuera de las zonas costeras está muy poco poblado y que sus habitantes necesitan recorrer grandes distancias para realizar cualquier actividad cotidiana.

"La gente que necesita hacer eso son los votantes de Trump", ha apuntado. Por eso, el encarecimiento de los carburantes puede traducirse en un sentimiento de traición entre una parte de su electorado. Y para perjudicar electoralmente a los republicanos no es necesario que esos votantes cambien de partido: "Basta con que no vayan a votar" al candidato republicano. El analista ha resumido el malestar de estos electores con una frase: "Vale, si tienes que hacer esto, hazlo, pero que a mí no me joroben los precios que ya bastante tengo con toda la inflación heredada de la época Biden".

Rodríguez Herrera ha destacado que otros indicadores económicos han evolucionado favorablemente, con crecimiento económico y una reducción del desempleo. También ha mencionado las actuaciones del ICE, el servicio de inmigración, como otro posible factor de movilización electoral, al considerar que pueden animar a más votantes demócratas a acudir a las urnas. No obstante, ha situado su impacto por detrás del conflicto con Irán.

Del mismo modo, Rodríguez Herrera ha matizado que la renovación de la Cámara de Representantes es completa solo sobre el papel, ya que en muchos distritos los mismos candidatos resultan reelegidos una y otra vez y pueden permanecer en sus escaños durante varias décadas. La situación del Senado, en cambio, presenta un escenario más ajustado. "Actualmente el Senado está en manos de los republicanos 53 a 47, pero las encuestas dan un vuelco total a cómo quedaría el Senado después de las elecciones", ha explicado. Según los sondeos que ha comentado, los demócratas podrían alcanzar una mayoría de 53 escaños frente a 47 republicanos.

Asimismo, ha advertido de las dificultades que entraña realizar pronósticos fiables en este tipo de convocatorias. A diferencia de las elecciones presidenciales, en las que la participación suele ser mayor, las elecciones de mitad de mandato dependen en buena medida de la capacidad de cada partido para movilizar a sus votantes. "Tienes que medir muy bien el entusiasmo, las ganas de ir a votar de unos y otros", ha señalado.

Como ejemplo, ha recordado las anteriores elecciones de mitad de mandato, cuando las encuestas apuntaban a una gran victoria republicana, la denominada ola roja. Aunque los republicanos consiguieron hacerse con la Cámara de Representantes, los resultados quedaron muy por debajo de las expectativas generadas por los sondeos.

Rodríguez Herrera ha atribuido aquella diferencia a la incorporación al Partido Republicano de votantes de menor intensidad política, es decir, electores menos acostumbrados a participar y a los que resulta más difícil movilizar. En esta ocasión, considera que el partido de Trump vuelve a enfrentarse a ese problema.

"Todo apunta a que van a fracasar miserablemente a la hora de movilizar a sus votantes", ha afirmado. A su juicio, la elevada impopularidad del presidente dificulta todavía más esa tarea, ya que "es más difícil movilizar a los votantes que tienen al presidente que a los que están en la oposición, siempre". Por eso, ha insistido en que la clave no está necesariamente en cuántos electores cambian de preferencia política, sino en cuántos deciden quedarse en casa. "La gente que no vota, que no va a votar, porque siempre vota mucha menos gente en las elecciones a mitad de mandato", ha resumido.

Qué supondría perder el control del Congreso

La pérdida de la Cámara de Representantes tendría consecuencias directas para la segunda parte del mandato de Trump. Rodríguez Herrera ha anticipado que los demócratas podrían impulsar procedimientos de impeachment contra el presidente, aunque ha restado importancia práctica a esa posibilidad. En su opinión, serían "más publicidad que otra cosa".

El principal problema para la Casa Blanca estaría en el control presupuestario. La Cámara de Representantes tiene un papel fundamental en la aprobación de los presupuestos federales, por lo que una mayoría demócrata podría bloquear determinadas partidas, introducir sus propias prioridades y provocar nuevos cierres de la Administración federal.

El Senado también desempeña un papel esencial, especialmente porque debe aprobar determinados nombramientos presidenciales. En este sentido, Rodríguez Herrera ha recordado que se habían producido llamamientos para que algunos jueces del Tribunal Supremo, como Samuel Alito, se jubilaran antes de las elecciones de mitad de mandato, ante la posibilidad de que los republicanos perdieran el control de la Cámara.

No obstante, el analista ha querido poner en perspectiva el alcance del poder presidencial. "Trump nunca ha tenido el poder absoluto ni ningún presidente tiene el poder absoluto", ha afirmado. Como ejemplo, ha señalado las decisiones del Tribunal Supremo que han frenado algunas de sus iniciativas, como ocurrió con los aranceles. Cuando los tribunales han tumbado determinadas medidas, ha recordado, el presidente ha terminado acatando las resoluciones.

Un Senado empatado y el voto decisivo de J. D. Vance

En cuanto a sus pronósticos electorales, Rodríguez Herrera se ha mostrado bastante más seguro sobre la Cámara de Representantes que sobre el Senado. Preguntado por si considera que los republicanos perderán el control de la Cámara baja, ha respondido sin rodeos: "Eso sí".

Rodríguez Herrera ha explicado que habría alrededor de ocho escaños especialmente disputados, cinco de ellos en estados tradicionalmente republicanos y otros tres en territorios demócratas. Entre sus previsiones, ha considerado que Susan Collins podría conseguir la reelección, mientras que ha señalado Michigan como uno de los estados donde la elección del candidato demócrata en las primarias podría influir en el resultado. En Minnesota, por su parte, ha apuntado que el candidato demócrata contaría con opciones de imponerse.

La mayor sorpresa de su análisis se ha situado en Texas, donde ha cuestionado la capacidad de movilización del candidato republicano, Ken Paxton. Rodríguez Herrera ha considerado que Paxton no ha conseguido generar entusiasmo entre los votantes y ha terminado con una previsión contundente: "En Texas, yo lo siento mucho, pero yo creo que van a perder los republicanos".