Carlos Cuerpo destituye al presidente de Adif que colocó Óscar Puente

El Gobierno continúa intentando contener la profunda crisis política y de gestión desatada tras la catástrofe ferroviaria en Urda. El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha presentado este miércoles su renuncia al cargo ante el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien ha asumido la gestión de los asuntos del Departamento tras la vertiginosa dimisión del ya exministro Óscar Puente.

Según han confirmado fuentes conocedoras de la decisión, Marco de la Peña ya había trasladado previamente al propio Óscar Puente su intención de abandonar la entidad pública empresarial encargada de las infraestructuras ferroviarias. La formalización de la renuncia se ha producido durante una primera toma de contacto mantenida este miércoles entre Cuerpo, el máximo responsable de Adif y el secretario de Estado de Transportes.

Luis Pedro Marco de la Peña finaliza así un breve mandato al frente de Adif, cargo para el que fue nombrado por Óscar Puente en septiembre de 2024. Su salida abre una nueva etapa de incertidumbre en la cúpula ferroviaria mientras el Ejecutivo reorganiza el área de Transportes bajo la tutela temporal del área económica de Carlos Cuerpo.

Marco de la Peña había accedido a la dirección del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por designación directa del propio Puente, quien confió en su perfil para pilotar una empresa pública permanentemente cuestionada por sus continuas incidencias y retrasos. El paso dado por Cuerpo responde a la urgencia de descabezar el equipo directivo impuesto por su antecesor para intentar proyectar una imagen de asunción de responsabilidades tras los graves accidentes en Urda y Adamuz.

La maniobra orquestada desde la Moncloa pretende levantar un cortafuegos ante la indignación ciudadana y las denuncias sobre el prolongado abandono inversor en el trazado ferroviario convencional. La salida del directivo busca allanar el camino para una auditoría integral sobre la seguridad de toda la red, en un escenario en el que las justificaciones oficiales han resultado tardías e insatisfactorias para los sectores técnicos y los usuarios afectados.

Asimismo, los datos que trascienden sobre el siniestro aumentan las sospechas respecto a los protocolos de conservación preventiva y las alertas operativas desatendidas durante los últimos meses. La salida del máximo dirigente de la compañía pública deja patente la fragilidad de una cúpula técnica colocada bajo criterios de afinidad política ante una crisis de proporciones mayúsculas. Con esta resolución, el gabinete ministerial intenta taponar una vía de agua que amenaza la credibilidad del transporte público español.

Luis Pedro Marco de la Peña era presidente de Adif desde septiembre de 2024, hace apenas unos meses. Uno de los cargos públicos mejor retribuidos al superar los 170.000 euros anuales. Su llegada a la compañía, dependiente del Ministerio de Transportes, se produjo de la mano de Óscar Puente, en un momento muy delicado por los casos de corrupción surgidos en la etapa de José Luis Ábalos al frente del departamento. Su antecesor fue Ángel Contreras, que apenas duró diez meses en el puesto, tras ser señalado por el caso Koldo.

Su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada al País Vasco, a pesar de haber nacido y estudiado en Cantabria, donde se licenció como Ingeniero de Caminos. Tras su paso por empresas privadas como Ferrovial y Amenabar, dio el salto al sector público en 2009 como director de ETS hasta 2013, el ente público de la red ferroviaria vasca, lo que vendría a ser el Adif del País Vasco. Gobernaba entonces el socialista Patxi López, que tenía entre sus consejeros a Iñaki Arriola, que lo fue también con Íñigo Urkullu.

De la Peña es un hombre muy cercano a Arriola, según cuentan quienes le conocen del País Vasco a Libertad Digital. De él destacan su perfil "técnico", alejado siempre de la prensa y la opinión pública, a pesar de haber crecido gracias a sus vínculos políticos con el PSE, que le nombró en 2020 viceconsejero de Transportes del Gobierno de Coalición con el PNV presidido por Urkullu, habiendo ocupado antes diferentes cargos directivos.