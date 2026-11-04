Un hombre es condenado a devolver 14.498 euros a la Seguridad Social por cobrar un IMV que no había solicitado

Un ciudadano tendrá que devolver 14.498,30 euros a la Seguridad Social por el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que no pidió pero que le fue asignado de forma automática. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha desestimado el recurso del afectado y confirma que debe devolver esa cantidad. La sentencia se puede leer aquí.

El caso tiene su origen en junio de 2020, cuando el Gobierno puso en marcha el IMV. Para agilizar su despliegue, la Seguridad Social lo concedió de oficio a quienes ya cobraban la prestación por hijo a cargo. Uno de ellos fue un hombre de Albacete que no había solicitado el IMV. El 2 de junio recibió una resolución que se lo reconocía con carácter transitorio: 820,04 euros el primer mes y 876,85 euros mensuales a partir de julio.

Le dieron el IMV de forma automática sin pedirlo

Esa misma resolución le daba 30 días para renunciar al IMV y quedarse con la prestación por hijo a cargo. Si no contestaba, se entendía que aceptaba. No contestó y empezó a cobrarlo. Entre junio de 2020 y octubre de 2021, es decir, durante 17 meses, recibió 15.009,80 euros por el IMV.

El 25 de octubre de 2021, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) revisó su expediente y concluyó que sus ingresos superaban el límite legal, de modo que nunca había tenido derecho a la prestación. Le retiró el IMV, le repuso la prestación por hijo a cargo y le avisó de que regularizaría lo cobrado. El beneficiario no recurrió esa resolución.

El 9 de noviembre de 2023, la Seguridad Social le reclamó 14.498,30 euros, resultado de restar a los 15.009,80 euros cobrados por el IMV lo que le habría correspondido por hijo a cargo (511,50 euros). El 24 de noviembre de 2023 el afectado alegó que el IMV se lo habían dado sin pedirlo, que su negocio iba cada vez peor y que su renta era de unos 10.000 euros anuales.

Le obligan a devolver 14.498 euros cobrados de forma indebida

El 10 de enero de 2024 el INSS confirmó el cobro indebido de 14.498,30 euros, y en febrero desestimó su reclamación previa. El 20 de noviembre de 2024 el Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete rechazó su demanda.

Ya en octubre de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha desestimado su recurso y ha confirmado que debe devolver el dinero. El argumento principal del alto tribunal regional es que la resolución de octubre de 2021 que declaró que no tenía derecho al IMV quedó firme al no recurrirla, por lo que ya no se puede discutir si cumplía o no el requisito de ingresos.

El tribunal admite que la concesión de oficio es "relevante para apreciar la buena fe", pero considera que no basta para eximirle de la devolución. Tampoco aprecia una situación de vulnerabilidad que justifique aplicar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra los reintegros desproporcionados.