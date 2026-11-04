Despedido un trabajador de Kutxabank por cotillear los sueldos de sus clientes por "simple curiosidad"

Un empleado de Kutxabank destinado en Hondarribia ha sido despedido después de que una auditoría interna haya descubierto que había consultado sin justificación profesional los datos financieros de varios clientes, incluidos sus ingresos y nóminas. El trabajador ha reconocido que lo hacía por "simple curiosidad" y porque le gustaba saber cuánto cobraba la gente. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la procedencia del despido y ha rechazado su recurso para recuperar el puesto de trabajo.

Consultó información de diez clientes

Un empleado de Kutxabank destinado en Hondarribia ha perdido su batalla judicial para recuperar su puesto de trabajo después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmara la procedencia de su despido disciplinario. El trabajador, que llevaba casi 18 años en la entidad, consultó sin justificación profesional los datos financieros de varios clientes, entre ellos tres empleados de ArcelorMittal. Durante la investigación reconoció que lo había hecho por "simple curiosidad" y porque le gustaba saber cuánto cobraba la gente.

Concretamente, la sentencia, fechada el 20 de octubre de 2026, desestima el recurso de suplicación presentado por el empleado contra el fallo del Tribunal de Instancia de Bilbao, que ya había rechazado su demanda. Al respecto, los magistrados consideran que acceder a información bancaria por motivos personales constituye una vulneración del deber de confidencialidad y una transgresión de la buena fe contractual que justifica la extinción de la relación laboral.

Lo cierto es que el origen del caso se encuentra en la reclamación presentada el 20 de diciembre de 2024 por una directiva de ArcelorMittal ante el canal ético de Kutxabank. La mujer, integrante del comité de dirección de la compañía, trasladó sus sospechas de que alguien había consultado sus datos financieros sin autorización.

De hecho, la resolución incide en que el consejero delegado de ArcelorMittal había comunicado a la directiva la posibilidad de que se hubiera producido ese acceso. Concretamente, la sospecha surgió después de una conversación laboral en la que una compañera comentó que su marido trabajaba en un banco y criticó los salarios del comité de dirección.

Así, la denunciante explicó que era la única integrante de ese órgano que tenía una cuenta en Kutxabank y pidió a la entidad que investigara si alguien había consultado su información bancaria sin consentimiento ni justificación profesional. En este sentido, el 15 de enero de 2025, Kutxabank encargó una auditoría interna para esclarecer lo sucedido. El análisis de los registros informáticos permitió localizar diferentes consultas realizadas desde el usuario del trabajador, destinado en la oficina de Hondarribia.

Así las cosas, la investigación acreditó que el empleado había accedido indebidamente, en siete días diferentes entre el 1 de enero de 2021 y el 10 de marzo de 2025, a información confidencial de al menos tres trabajadores de ArcelorMittal. Y, según la sentencia, para localizar a esas personas también consultó los datos de otros siete clientes de la entidad cuyos nombres y apellidos eran similares. De este modo, el número de clientes afectados por las consultas ascendía, al menos, a diez.

La sentencia detalla también que el trabajador examinó información sobre ingresos en cuentas, últimos movimientos bancarios, préstamos hipotecarios, garantías, gestiones comerciales y movimientos de tarjetas. En este sentido, los registros informáticos permitieron reconstruir el procedimiento que utilizaba para localizar a las personas: introducía sus nombres y apellidos en el buscador interno de Kutxabank y, cuando aparecían numerosos resultados, filtraba las búsquedas por la provincia de Álava. De esta forma, una vez localizada una cuenta, consultaba sus movimientos y el detalle de las nóminas para identificar a los trabajadores de ArcelorMittal. Posteriormente, ampliaba el periodo de consulta para examinar otros ingresos salariales.

El problema, no obstante, es que la auditoría concluyó que esos accesos no estaban relacionados con su actividad profesional. Y es que el empleado no tenía asignados como clientes a los afectados ni constaban operaciones o gestiones comerciales realizadas por él que justificaran las consultas.

Consultaba por "simple curiosidad"

En cualquier caso, resulta curioso que, según detalla la sentencia, el trabajador reconoció durante la investigación interna que había consultado estos datos por "simple curiosidad" y porque le gustaba saber lo que cobraba la gente. Asimismo, el empleado también negó haber compartido esa información con su mujer, que trabajaba en ArcelorMittal.

Del mismo modo, el empleado del banco defendió que los trabajadores de Kutxabank podían consultar libremente la información financiera disponible en los sistemas internos y que se trataba de una práctica tolerada por la entidad. Asimismo, también alegó que no había divulgado los datos ni los había utilizado para obtener un beneficio personal.

Ahora bien, la sentencia recoge que Kutxabank disponía de un código de conducta que establecía expresamente el compromiso de confidencialidad y el deber de secreto profesional. Estas normas obligaban a los trabajadores a utilizar la información de los clientes exclusivamente para el desempeño de sus funciones. Precisamente, la entidad comunicó el despido disciplinario el 20 de mayo de 2025, al considerar que los hechos constituían faltas muy graves por abuso de confianza, transgresión de la buena fe contractual y vulneración del secreto profesional.

El tribunal rechaza atenuar la sanción

Con todo, el trabajador acudió a los tribunales para intentar que el despido fuera declarado improcedente o nulo. De este modo, el Tribunal de Instancia de Bilbao desestimó su demanda el 15 de abril de 2026, por lo que presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Sin embargo, el tribunal rechaza sus argumentos y considera que el acceso a los datos de clientes sin justificación profesional, utilizando las herramientas informáticas de la entidad para fines personales, rompe la confianza entre el banco y su empleado. En este sentido, los magistrados subrayan que los trabajadores de una entidad bancaria están sujetos a un estricto deber de secreto y confidencialidad., por lo que tener acceso técnico a los sistemas informáticos no les permite consultar información financiera por simple interés personal.