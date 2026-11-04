Fetico traslada al PP sus propuestas para el futuro del empleo en España

La Confederación Sindical Independiente Fetico ha mantenido una reunión de trabajo con el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, en la que ambas partes han abordado los principales desafíos que afronta el mercado laboral español y las oportunidades para avanzar hacia un modelo de empleo "estable, competitivo y capaz de responder a las necesidades de las personas trabajadoras".

Según informó Fetico, el encuentro ha permitido al secretario general del sindicato, Antonio Pérez, trasladar directamente a uno de los principales responsables de la política económica del PP, las propuestas del sindicato para el futuro de las relaciones laborales en España. Indicó que hubo varios puntos de coincidencia en el diagnóstico de los desafíos laborales actuales.

Desde el Partido Popular se trasladó la importancia que tendrán el empleo y los derechos de los trabajadores dentro de su estrategia económica y de trabajo, y se valoró positivamente la aportación realizada por Fetico a través de un documento de propuestas.

Según Fetico, el encuentro ha servido, además, para poner de manifiesto la importancia de escuchar a las organizaciones sindicales con una presencia creciente en el tejido empresarial español y de incorporar nuevas perspectivas al debate sobre las políticas de empleo.

Para Antonio Pérez, esta reunión constituye "un paso importante para conseguir un diálogo social real, abierto y plural. Uno que recoja las diferentes sensibilidades de los trabajadores y sus representaciones. Nuestro país necesita avanzar hacia un modelo sindical diferente, capaz de afrontar los grandes desafíos laborales desde el diálogo y la búsqueda de soluciones, y no desde la confrontación continua. Por eso, creemos fundamental aportar propuestas novedosas, constructivas y adaptadas a la realidad social y laboral de España".

Durante el encuentro, Fetico presentó las principales líneas de su documento Empleo, estabilidad y transiciones laborales, una propuesta de reformas orientada a actualizar el marco de las relaciones laborales en España y adaptarlo a las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas. El planteamiento del sindicato parte de la necesidad de combinar la estabilidad en el empleo, la mejora de las condiciones de trabajo y la seguridad jurídica con una mayor capacidad de adaptación de las empresas y las personas trabajadoras a las nuevas realidades productivas.

Entre los principales ámbitos de actuación planteados por el sindicato figuran la mejora de la calidad del empleo y la reducción de la parcialidad no deseada, la actualización de las modalidades de contratación, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la protección de la salud laboral y la adaptación profesional ante los cambios tecnológicos.

Asimismo, el sindicato es un fiel defensor de la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la formación, la empleabilidad y la protección de los trabajadores, con soluciones que tengan en cuenta las particularidades de cada sector y permitan avanzar hacia un mercado laboral más equilibrado y sostenible.

Para Fetico, este encuentro representa también un paso significativo hacia un modelo de diálogo social más abierto, plural y representativo de la realidad sindical española. La transformación del mercado laboral exige incorporar nuevas voces y sensibilidades a los espacios de reflexión y debate, reconociendo la diversidad de organizaciones y sindicatos que representan a las personas trabajadoras.

"España se merece un sindicalismo diferente, que prime el acuerdo, en donde el diálogo no sea la excepción, y en Fetico estamos demostrando que es posible. Somos una llave que desbloquea convenios, reactiva diálogos truncados y que facilita el acuerdo con respeto, con conocimiento y con un firme compromiso con todos los trabajadores", ha añadido Pérez. Actualmente, Fetico supera los 9.800 delegados sindicales en toda España, en más de 950 empresas, y cuenta con más de 94.000 afiliados.