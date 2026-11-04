Huelgas en Renfe, Ouigo y Adif: el colapso ferroviario que se avecina en noviembre

La crisis que atraviesa el sistema ferroviario español se trasladará a las calles y a las vías durante todo el mes de noviembre. Los trabajadores han anunciado un calendario de huelgas, paros parciales y concentraciones para denunciar los problemas que afectan de lleno al funcionamiento del sector, con el objetivo de reclamar cambios en materia de seguridad, condiciones laborales y organización del transporte ferroviario.

Las movilizaciones, impulsadas por distintas organizaciones sindicales, no responden a una única convocatoria ni tienen las mismas reivindicaciones. A pesar de la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, los maquinistas y sindicatos siguen contemplando las protestas.

El calendario incluye protestas de los maquinistas de Ouigo y Renfe, la huelga general y una jornada de paro acordada por el comité de empresa de Adif, que todavía debe formalizarse.

Los primeros paros de noviembre llegarán el viernes 6 y el lunes 9, cuando los maquinistas de Ouigo están llamados a secundar dos jornadas de huelga parcial. La convocatoria de Semaf responde a lo que el sindicato considera incumplimientos reiterados del convenio colectivo por parte de la compañía, especialmente en cuestiones relacionadas con los turnos, los descansos y las horas extraordinarias.

Los paros están previstos entre las 6:00 y las 12:00 horas y desde las 18:00 hasta las 23:59 horas. La convocatoria forma parte de un calendario de seis jornadas de huelga que comenzó a finales de octubre y que también contempla nuevas fechas en diciembre. La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente los servicios mínimos previstos por Ouigo para los días 6 y 9 de noviembre, después de admitir la petición del sindicato.

Tres días consecutivos de movilizaciones en Renfe

El siguiente episodio llegará a Renfe. Semaf ha convocado una huelga de 24 horas para el martes 10 de noviembre y paros parciales para el jueves 12. Entre ambas fechas se sitúa la huelga general anunciada por CGT para el día 11, por lo que habrá tres jornadas consecutivas con movilizaciones que afectan al ámbito ferroviario, aunque no todas tienen el mismo origen.

En el caso de Renfe, el conflicto gira en torno al acuerdo firmado el pasado 9 de febrero entre Semaf, el Ministerio de Transportes y los responsables de Renfe y Adif. Aquel pacto permitió desconvocar las huelgas previstas para ese mes e incluía la creación de grupos de trabajo para desarrollar nuevas normas y procedimientos operativos destinados a reforzar la seguridad ferroviaria.

El sindicato sostiene que las reuniones previstas se han ido aplazando desde abril y que no se han producido avances suficientes. Entre sus reclamaciones figuran la implantación de protocolos de actuación ante emergencias y fenómenos meteorológicos adversos, una mayor protección del personal frente a los arrollamientos, la revisión de los tiempos de conducción y la solución de deficiencias técnicas detectadas en algunos trenes.

Semaf también reclama limitar el periodo durante el que los nuevos trabajadores permanecen en condición de becarios. El sindicato considera que las medidas acordadas en febrero no se están desarrollando al ritmo comprometido y exige un compromiso efectivo con la seguridad del sistema.

Renfe, por su parte, ha defendido que ha cumplido los compromisos que corresponden a la compañía y ha señalado que algunas de las medidas pendientes exceden de sus competencias. La empresa sostiene que buena parte de esas actuaciones ya se han ejecutado o se encuentran en una fase avanzada de tramitación.

La huelga general del 11 de noviembre

En medio de las protestas de los maquinistas se celebrará la huelga general convocada por Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) para el miércoles 11 de noviembre.

En este caso, no se trata de una movilización específica del sector ferroviario, sino de un llamamiento dirigido a los trabajadores de todos los sectores en el conjunto de España. La organización sindical ha registrado la convocatoria para toda la jornada, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas.

Adif acuerda una huelga para el 17 de noviembre

Las movilizaciones continuarán la semana siguiente. El comité de empresa de Adif, integrado por CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario y el Sindicato de Circulación Ferroviario, ha acordado convocar una huelga para el martes 17 de noviembre con el objetivo de reclamar cambios en el modelo ferroviario y medidas urgentes para reforzar la seguridad.

Los representantes sindicales también han acordado celebrar una concentración ante el Congreso de los Diputados el lunes 16 de noviembre, como paso previo a la jornada de huelga.

La posibilidad de extender la huelga del día 17 a Renfe también se había trasladado a su comité de empresa, aunque todavía estaba pendiente de concretarse. Desde Semaf indicaron que no disponían de información sobre esa eventual convocatoria.