La trampa del afiliación en octubre: más de la mitad del empleo es estacional o público

La tendencia del mercado laboral sigue siendo mala, pese a la anestesia del gasto público en el corto plazo. Así, al analizarlo, podemos observar que el deterioro es persistente y que la tendencia de deterioro se mantiene.

Sube el paro con fuerza y una gran parte del empleo que se crea es estacional y otra parte está ligada al sector público. El paro registrado aumenta con fuerza en términos intermensuales en el mes de octubre. De hecho, es el peor dato intermensual de un mes de octubre de los últimos seis ejercicios.

Así, este mes de octubre sube el paro intermensual el doble de lo que lo hacía en octubre del año pasado. Además, enn términos interanuales es el peor mes de octubre de los últimos seis ejercicios y el segundo peor mes de octubre de los últimos catorce años. Por lo tanto, si no sube el paro en términos interanuales se debe a que baja el paro en Andalucía en 63.221 personas. Sin el buen dato andaluz, el paro habría subido en 40.000 personas en términos interanuales en el conjunto de España. En este sentido, la comparación del paro respecto a cómo se comportaba en octubre del año pasado es negativa, tanto en términos intermensuales como interanuales. Sube intermensual el doble que el año pasado y baja sólo un 13% respecto a la bajada del año pasado en términos interanuales.

La contratación vuelve a caer en términos interanuales y lo hace un 1,28%. Más de la mitad (un 60,10%) de los contratos indefinidos del mes son o a tiempo parcial o fijos-discontinuos, lo que muestra una mayor precariedad. Es más, los contratos indefinidos a tiempo completo en términos interanuales caen un 1,38% frente a la subida del 6,18% de los indefinidos a tiempo parcial, que da cuenta de la precariedad de la contratación.

De hecho, España sigue liderando, tristemente, el desempleo en la UE, con la segunda posición tras Finlandia, con un 10,3% de paro en el caso español, casi el doble que la media de la eurozona- y es la economía, tras Estonia y Finlandia, con mayor tasa de paro juvenil, con un 22,8%. Por su parte, aunque el desempleo entre los jóvenes sube en 15.832 personas, empeorando el ya de por sí mal dato de desempleo juvenil, en el que, lamentablemente, sigue siendo uno de los más elevados de la UE.

Asimismo, el paro, sube en todos los sectores: servicios (+26.853), el sector clave de la economía; industria (+1.911); agricultura (+1.547); y construcción (+102). El grupo "sin empleo anterior" aumenta en 12.715 personas, que puede recoger el efecto de la regularización masiva de inmigrantes, muchos de los cuales puede que se hayan inscrito en los servicios públicos de empleo para poder solicitar algún tipo de prestación. Aumenta el desempleo femenino en 22.700 personas y el masculino sube en 20.428 personas.

Por otra parte, el dato de afiliación engloba a todos los trabajadores en situación de alta o asimilados, que incluye a los de baja laboral. Nunca ha habido tantas bajas como ahora ni el absentismo ha estado tan disparado -1,7 millones de personas faltan diariamente, en media, a su puesto de trabajo-, cifras que elevan la afiliación pero que, realmente, no es empleo real, o más bien, se duplica, al ser suplidos por otra persona. No es que se cree un nuevo empleo real por cada baja, sino que se sustituye, con lo que el alza no es tal.

Aun así, aunque la afiliación sube, tanto en términos intermensuales, gracias a Madrid, Andalucía y Valencia, que concentran el 77% del empleo creado, y a Madrid en términos interanuales. Así, la afiliación intermensual en España sube en 186.612 personas en octubre, pero, de ellas, 145.406 son debido al aumento de afiliados intermensual en Madrid, Andalucía y Valencia. Además, el último día se perdieron 54.811 afiliados.

Adicionalmente, la mitad de los afiliados creados en términos intermensuales se debe a la estacionalidad, lo que quiere decir que no es un empleo estable, sino ligado al momento del año en el que nos encontramos. Se crean 784.573 afiliados en términos interanuales, pero, de nuevo, se ve el impulso de Madrid, que lidera la creación de empleo, con 156.755 afiliados más. Además, de esos afiliados interanuales creados en el conjunto nacional, 91.982 son nuevos empleos públicos, no creados por la actividad económica productiva del mercado, con lo que cada vez la creación de empleo va dependiendo más del empleo público.

Desde febrero de 2020 hay 7.386 empresas menos. Asimismo, sigue habiendo 9.877 trabajadores en ERTE. El dato final de paro registrado es de 2.422.633 parados, mientras que el dato final de afiliación a la Seguridad Social se sitúa en 22.624.165. Por tanto, siguen sin ser buenos datos. El paro sube en intermensual el doble de lo que subía en octubre del año pasado. Además, es la mayor subida de los últimos seis ejercicios. En términos interanuales, el paro baja sólo un 13% de lo que bajaba en octubre del año pasado y es el peor octubre de los últimos seis años y el segundo peor de los últimos catorce.

Por otra parte, los contratos muestran la precariedad en el mercado laboral: caen los contratos en términos interanual; más de la mitad de los contratos indefinidos son a tiempo parcial o fijos-discontinuos; y, entre los indefinidos, caen los que son a tiempo completo en términos interanuales y suben los que son a tiempo parcial, que da muestra de una menor calidad en el empleo. Además, España es, junto con Finlandia, líder de la tasa de paro de la UE, con un 10,3%, casi del doble que la eurozona.

El paro juvenil supera el 22% y sigue siendo uno de los mayores de la UE. El último día de mes se pierden 54.000 afiliados. Además, la afiliación intermensual sube gracias a Madrid, Andalucía y Valencia, que concentran el 77% de la creación de empleo, e interanual sube por el impulso de Madrid, con una política económica radicalmente distinta a la del Gobierno de la nación.

El empleo público cada vez más impulsa el aumento de afiliación, en detrimento de la economía productiva, empleo que no es fruto de un crecimiento sostenible, sino sostenido. Además, la mitad de los afiliados creados intermensualmente se debe a la estacionalidad, que muestra que no es una creación de empleo estructural. La productividad sigue siendo el gran problema de la economía española, así como las horas efectivamente trabajadas. Sin mejoras en ello, no hay verdadera generación de actividad económica sostenible.

La economía española necesita una flexibilización del mercado de trabajo, no poner trabas que dificulten la contratación, como la pretendida reducción de jornada, que sólo puede provocar el cierre de empresas por no soportar el aumento de costes, o el aumento intenso del salario mínimo, del que las empresas ya han alertado que provocará el cierre de muchas de ellas. Necesita eso, rigor y seriedad, no cambios en los criterios, ni estadísticos ni de publicación. El Gobierno, al calor de los datos de corto plazo sustentados en la anestesia del gasto público, los empleos públicos y la estacionalidad, está dañando de manera muy grave la estructura de la economía española a medio y largo plazo.

Incluso ya no está empezando a aguantar el corto plazo, que ha llevado a una revisión a la baja del crecimiento de 2025 y una desaceleración intertrimestral en el IIITR-2026, en medio de una tendencia inflacionista muy fuerte, que en el caso español lleva casi año y medio por encima de la media de la eurozona, casi tres puntos por encima del objetivo de precios del BCE.

Es necesario una rectificación en dicha política económica para que la economía nacional abandone el crecimiento insano, reduzca déficit y deuda y vuelva a prosperar para salir del empobrecimiento de los últimos años.

Profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, del CES Cardenal Cisneros y Director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.