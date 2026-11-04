Los datos tumban las absurdas teorías de Irene Montero sobre la "renacionalización ferroviaria"

La competencia de Ouigo e Iryo ha duplicado los pasajeros de alta velocidad, reducido los precios hasta un 50% y elevado en 148 millones la recaudación por cánones de Adif. Pese al crecimiento del tráfico, la red española sigue menos utilizada que la de buena parte de Europa.

La liberalización ferroviaria se ha convertido en uno de los blancos de las críticas de la izquierda a raíz de los problemas que atraviesa el transporte ferroviario español. La dirigente de Podemos Irene Montero ha llegado a reclamar la renacionalización del sistema, argumentando que la apertura del mercado ha provocado problemas de seguridad y que la participación de operadores privados supone anteponer el negocio al interés general. Sin embargo, los datos oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dibujan una realidad muy diferente: la competencia ha permitido multiplicar los viajeros, ampliar las frecuencias, abaratar los billetes y mejorar los ingresos de la empresa pública que gestiona las infraestructuras.

El último informe anual del regulador, correspondiente a 2025, confirma que la alta velocidad comercial alcanzó los 44,5 millones de pasajeros, un 12% más que el año anterior y prácticamente el doble que en 2019, antes de la apertura del mercado. El crecimiento resulta especialmente significativo porque no se ha producido a costa de encarecer los desplazamientos, sino precisamente gracias a una reducción sustancial de las tarifas.

Según la CNMC, los precios de los billetes han disminuido alrededor del 40% en términos reales en la mayoría de los corredores liberalizados. En el Madrid-Valencia, la rebaja alcanza el 50%. Incluso en las líneas del sur, donde la incorporación de Ouigo como tercer competidor se produjo en enero de 2025, los precios cayeron un 12% adicional durante ese ejercicio.

El resultado es difícil de discutir: nunca habían viajado tantos pasajeros en alta velocidad y, al mismo tiempo, los billetes son considerablemente más asequibles que cuando Renfe operaba sin competencia. La entrada de nuevas compañías ha obligado a los operadores a disputar clientes mediante precios más atractivos, mayores frecuencias y una oferta más diversificada.

Más trenes, más frecuencias y 148 millones adicionales para Adif

La competencia no solamente ha beneficiado a los viajeros. También ha permitido mejorar los ingresos de Adif Alta Velocidad, la empresa pública que administra buena parte de la infraestructura utilizada por los operadores ferroviarios. La explicación es sencilla. Ouigo e Iryo no circulan gratuitamente por las vías españolas. Como sucede con Renfe, ambas compañías deben pagar los correspondientes cánones por utilizar la red. Cuantos más servicios ferroviarios se prestan, mayor es la actividad que puede generar ingresos para el administrador de la infraestructura.

La CNMC ha cuantificado este efecto. En 2023, los ingresos por cánones de Adif Alta Velocidad en los corredores liberalizados fueron 148 millones de euros superiores a los registrados en 2019, lo que representa un incremento del 52%.

No se trata, por tanto, de una transferencia de ingresos desde una empresa pública hacia operadores privados. La apertura del mercado ha permitido que una infraestructura de titularidad pública sea utilizada por más compañías, generando una mayor recaudación por su explotación. La expansión de la oferta ayuda a entender estas cifras. Según el regulador, las frecuencias diarias en los tres corredores liberalizados pasaron de 76 por sentido en 2019 a 118 en diciembre de 2023. Es decir, un incremento del 55% en apenas cuatro años. En ese mismo periodo, la oferta de plazas aumentó un 60%.

La red que antes utilizaba fundamentalmente un único operador comenzó a recibir un volumen considerablemente mayor de circulaciones, sin que ello exigiera construir desde cero una nueva infraestructura paralela. La competencia permitió aprovechar mejor unas inversiones públicas que ya estaban realizadas.

El balance económico resulta todavía más revelador cuando se consideran los costes adicionales asociados al aumento del tráfico. En su evaluación de 2024, la CNMC estimó que la mayor actividad ferroviaria generó una ganancia neta adicional de 133,3 millones de euros para Adif, una vez considerados los costes incrementales correspondientes.

Es importante precisar que esta cifra no equivale al beneficio contable total de la empresa, que continúa soportando importantes gastos de amortización, financiación y mantenimiento. Pero sí demuestra que la apertura del mercado ha generado un rendimiento económico adicional para el administrador público de las infraestructuras.

En otras palabras, los operadores privados no solamente compiten con Renfe y ofrecen billetes más baratos. También pagan por utilizar unas vías públicas y contribuyen a financiar su explotación.

España todavía utiliza menos su red que otros países europeos

Uno de los argumentos utilizados para cuestionar la liberalización consiste en atribuir los problemas ferroviarios al aumento de las circulaciones. Según este planteamiento, la entrada de nuevos operadores habría provocado una presión excesiva sobre la infraestructura, deteriorando su funcionamiento. Sin embargo, la comparación internacional obliga a matizar considerablemente esa interpretación.

Los indicadores europeos de intensidad de utilización ferroviaria muestran que España continúa situándose por debajo de otros países con redes de alta velocidad consolidadas. En 2024, la utilización media de la red española equivalía aproximadamente a 60 trenes diarios por kilómetro de línea, frente a unos 100 en Francia, 109 en Austria y 257 en Italia, de acuerdo con los datos de IRG-Rail recopilados por los reguladores europeos. La comparación debe interpretarse con cautela, puesto que existen diferencias en el diseño de las redes, sus características técnicas y la concentración de circulaciones. Pero pone de manifiesto una circunstancia relevante: el crecimiento de la oferta no ha llevado a España a registrar una intensidad media de utilización excepcionalmente elevada en términos europeos.

Es más, los datos de la CNMC correspondientes a 2025 apuntan a una utilización media equivalente a unos 66 trenes diarios por kilómetro de línea de alta velocidad. Pese al crecimiento de la demanda, España continúa lejos de los niveles observados en algunas de las principales redes del continente. Naturalmente, una intensidad media relativamente baja no impide que existan cuellos de botella en determinados tramos, estaciones o accesos a las grandes ciudades. La capacidad ferroviaria depende también de la señalización, la configuración de las terminales, los horarios y las necesidades de mantenimiento. Pero esas limitaciones exigen inversiones y una gestión adecuada de la infraestructura, no constituyen por sí mismas un argumento contra la competencia.

De hecho, el propio regulador ha advertido de la necesidad de resolver los cuellos de botella existentes para acomodar las nuevas circulaciones previstas. La respuesta a una mayor demanda de transporte ferroviario debería consistir en adaptar la capacidad y mejorar el mantenimiento de la red, no en restringir artificialmente la oferta para preservar un monopolio.

La competencia ha generado más de 500 millones de beneficio social

El balance de la liberalización también resulta favorable cuando se consideran sus efectos económicos más amplios. La CNMC estimó que la apertura del mercado ferroviario generó un beneficio social de 503,9 millones de euros en 2024. De esta cantidad, 431,3 millones correspondieron al ahorro y las ventajas obtenidas por los consumidores frente a la situación anterior a la liberalización. La competencia también ha contribuido a captar viajeros que anteriormente utilizaban otros medios de transporte. Según el regulador, el ferrocarril atrajo a unos 4,8 millones de pasajeros procedentes fundamentalmente de la carretera y del avión. Este desplazamiento modal generó un ahorro estimado de 171,8 millones de euros en costes externos asociados a la contaminación, las emisiones, la congestión, los accidentes y el ruido. Por tanto, la apertura del mercado ha producido beneficios que van mucho más allá de los resultados empresariales de Renfe, Ouigo o Iryo. Ha permitido que más ciudadanos utilicen el tren, ha reducido el coste de los desplazamientos y ha contribuido a aprovechar de manera más intensiva unas infraestructuras financiadas con recursos públicos.

Todo ello sin necesidad de privatizar las vías. Esta distinción resulta esencial para comprender el funcionamiento del modelo. Liberalizar la prestación del servicio ferroviario no significa vender la infraestructura ni renunciar a su titularidad pública. Significa permitir que varias compañías compitan por ofrecer transporte sobre una red administrada por una empresa pública y sometida a regulación. Tampoco implica que todos los operadores estén obteniendo beneficios. La CNMC ha constatado pérdidas agregadas en las empresas ferroviarias y elevados costes de acceso a la infraestructura. De hecho, los cánones representan una parte muy significativa de los gastos de explotación de las compañías, especialmente en los corredores de mayor tráfico.

Precisamente por eso resulta todavía más llamativo presentar la liberalización como una operación destinada exclusivamente a favorecer los beneficios privados. Mientras las compañías compiten intensamente por atraer pasajeros y algunas soportan pérdidas, los consumidores disfrutan de tarifas inferiores y Adif obtiene mayores ingresos por el uso de sus infraestructuras.

El problema no es que haya competencia, sino que la infraestructura funcione

Las declaraciones de Irene Montero, que ha reclamado recuperar el control público del ferrocarril y ha vinculado la liberalización con problemas de seguridad, confunden cuestiones que deben analizarse por separado.

La titularidad de las infraestructuras ferroviarias continúa siendo pública. Adif sigue siendo responsable de su administración, mientras las autoridades competentes mantienen sus funciones de regulación y supervisión de la seguridad. La entrada de Ouigo e Iryo no ha supuesto la privatización de la red ni la desaparición de las obligaciones públicas de mantenimiento y control.

Tampoco puede deducirse que la competencia sea responsable de un accidente o de un deterioro de la seguridad por el mero hecho de que hayan aumentado las circulaciones. Establecer una relación causal de esa naturaleza exige investigaciones técnicas y evidencias específicas, no una interpretación política de los problemas ferroviarios.

El crecimiento del tráfico obliga, desde luego, a reforzar las actuaciones de conservación, adaptar la capacidad y garantizar una explotación segura. Pero precisamente los mayores ingresos por cánones ofrecen recursos adicionales para contribuir a financiar esas necesidades, aunque su suficiencia deba evaluarse frente al conjunto de costes e inversiones requeridos.

España ha invertido decenas de miles de millones de euros en desarrollar una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo. Durante años, buena parte del debate económico se centró en cuestionar la rentabilidad de esas inversiones y su escasa utilización en comparación con otros países europeos. Ahora que la competencia está contribuyendo a incrementar la demanda y aprovechar mejor la infraestructura, resulta paradójico presentar ese éxito comercial como un problema.

La liberalización no ha resuelto todas las deficiencias del ferrocarril español. Persisten incidencias, limitaciones de capacidad y necesidades de inversión que deben abordarse con rigor. Pero los datos oficiales sí permiten identificar sus resultados económicos: más frecuencias, más pasajeros, billetes más baratos y mayores ingresos para el administrador público de las vías.

La competencia ha conseguido que la alta velocidad española transporte al doble de viajeros que antes de la liberalización, con precios reales hasta un 50% inferiores y una recaudación por cánones significativamente mayor. Convertir estos resultados en un argumento para recuperar el monopolio resulta difícil de justificar desde el punto de vista económico.

La solución a las deficiencias ferroviarias no pasa por eliminar la competencia que ha beneficiado a millones de viajeros, sino por exigir que la infraestructura pública esté a la altura de una demanda que, precisamente gracias a la liberalización, no ha dejado de crecer.

El deterioro de la red pública: menos mantenimiento y más incidencias

La distinción entre el éxito de la competencia y las deficiencias de la infraestructura queda reforzada por el informe "Todo funciona peor", publicado por el Instituto Juan de Mariana y elaborado por Manuel Llamas y quien firma estas líneas. El estudio documenta que los accidentes ferroviarios registrados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios pasaron de 40 en 2018 a 97 en 2024, un aumento del 142,5%. En el mismo periodo, los descarrilamientos crecieron de 7 a 22. Estas cifras describen un deterioro de los indicadores de seguridad, aunque no permiten atribuir automáticamente una causa concreta a cada siniestro.

La puntualidad también se ha resentido. En 2018, el 1,1% de los trenes de larga distancia de Renfe llegaba con una hora o más de retraso; en enero de 2026, ese porcentaje alcanzaba el 8,1%. En marzo de 2026, apenas el 48,6% de los AVE llegó con menos de cinco minutos de demora. A pesar de este empeoramiento, Renfe modificó en julio de 2024 sus compromisos de compensación: el retraso mínimo para recuperar parte del billete pasó de 15 a 60 minutos y el necesario para obtener la devolución íntegra, de 30 a 90 minutos.

El informe identifica un problema especialmente preocupante en la conservación. Según los datos del Instituto de Estudios Económicos que recoge el IJM, España destina 45,5 millones de euros al mantenimiento ferroviario por cada mil kilómetros de red, frente a los 80,6 millones de la UE-14. Eurostat sitúa en apenas el 15,8% la proporción del gasto español en infraestructura ferroviaria destinada a mantenimiento corriente en 2024. Además, entre 2018 y 2024, el gasto de conservación de la alta velocidad por viajero-kilómetro se redujo un 22%, hasta 2,21 céntimos de euro constantes de 2021. La elección de prioridades presupuestarias tampoco es irrelevante.

En 2025, según las cifras recogidas por el IJM, el Gobierno destinó unos 1.371 millones de euros a subvencionar abonos y billetes, frente a aproximadamente 1.100 millones dedicados por Adif y Adif Alta Velocidad al mantenimiento de la infraestructura. Son partidas de distinta naturaleza, pero su comparación ilustra el debate sobre cuánto se dedica a estimular la demanda y cuánto a conservar las vías por las que circulan los trenes. El contraste es todavía más significativo a la luz de los mayores ingresos por cánones derivados de la liberalización.

El problema no es que Ouigo e Iryo hayan llegado a una red pública sin contribuir a su financiación: pagan por utilizarla y han ayudado a incrementar la recaudación de Adif. La cuestión es si el administrador y el Gobierno han acompasado la conservación, la ejecución de inversiones y la gestión de la capacidad al crecimiento del servicio. Los datos del Instituto Juan de Mariana apuntan a una respuesta insatisfactoria. La competencia ha demostrado su capacidad para atraer viajeros y abaratar los billetes; corresponde al gestor público garantizar que la infraestructura pueda sostener ese éxito.