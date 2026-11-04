Los "expertos" de Yolanda Díaz proponen subir el SMI un 4,9%

La Comisión de Expertos que asesora al Gobierno ha recomendado subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 4,9% en 2027, hasta los 1.281 euros mensuales en catorce pagas. La propuesta, que supone 60 euros más al mes respecto a la cuantía actual, se encuentra por debajo del incremento del 7% que reclaman CCOO y UGT. En este sentido, los sindicatos ya han advertido de que no piensan rebajar sus exigencias y trasladan ahora la presión al Ministerio de Trabajo, que deberá decidir entre la recomendación de sus expertos y las reivindicaciones sindicales.

Concretamente, mientras los expertos consideran que el incremento del 4,9% permitiría mantener el poder adquisitivo del salario mínimo y cumplir con el objetivo de que represente al menos el 60% del salario medio, las centrales sindicales insisten en que la subida debe compensar la evolución de los precios y los desajustes acumulados respecto a anteriores incrementos. Así las cosas, la diferencia entre ambas posiciones es de 25,5 euros mensuales.

Nueva subida del SMI

Según han confirmado fuentes del Ministerio de Trabajo, el informe de la Comisión de Expertos ya está en manos de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En dicho documento, se recomienda elevar el salario mínimo desde los actuales 1.221 euros mensuales hasta los 1.281 euros, en ambos casos distribuidos en catorce pagas. De este modo, el incremento del 4,9% equivale a 60 euros más al mes y está en línea con la inflación interanual registrada en septiembre y octubre.

Con esta propuesta, los expertos consideran que el SMI no perdería poder adquisitivo. Asimismo, también sostienen que se respetaría el compromiso recogido en la Carta Social Europea, que establece que el salario mínimo debe representar al menos el 60% del salario medio. Los expertos contemplan, además, que el SMI continúe exento de tributar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), tal y como pretende el Gobierno para 2027.

Sin embargo, la recomendación de los expertos no ha cambiado la posición de los sindicatos. Al respecto, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que su organización y UGT mantendrán su petición de elevar el SMI un 7% en 2027. En este sentido, durante una rueda de prensa para informar sobre la huelga general en el sector público, Sordo ha defendido que el incremento debe tener en cuenta la inflación y su desviación respecto a la última subida del salario mínimo.

Lo cierto es que la propuesta sindical supondría elevar el SMI hasta los 1.306,5 euros mensuales en catorce pagas, frente a los 1.281 euros recomendados por los expertos. En consecuencia, en términos anuales, los sindicatos reclaman una cuantía de 18.290,58 euros brutos, unos 1.196 euros más que los 17.094 euros actuales.

Así las cosas, el dirigente de CCOO ha señalado que será el Ministerio de Trabajo el que tendrá que decidir si sigue la recomendación de la comisión o se acerca a las posiciones de los sindicatos. "El Gobierno tiene su informe y el Gobierno tendrá que decidir si finalmente hay una subida del SMI antes de las elecciones", ha afirmado Sordo.

Del mismo modo, el secretario general de CCOO ha confirmado que su organización acudirá a las reuniones convocadas para abordar el incremento, cuya primera cita está prevista para este miércoles. Sin embargo, también ha advertido de que el proceso no responde al "escenario clásico" de negociación que suele acompañar a las subidas del salario mínimo, por lo que no ha dado por hecho que el acuerdo pueda cerrarse antes del inicio de la campaña electoral.

Sordo también ha aclarado que los sindicatos no condicionan un posible acuerdo sobre el salario mínimo al desbloqueo de la negociación del registro horario, pese a que antes del verano habían anunciado que dejarían de negociar con el Ejecutivo si no se avanzaba en esta materia. No obstante, los sindicatos sí mantienen otra exigencia: que los pluses y complementos salariales no puedan contabilizarse dentro del SMI. Sordo ha preguntado si el Gobierno está dispuesto a abordar esta cuestión tras la disolución de las Cortes y ha expresado sus dudas sobre que vaya a hacerlo.

La negociación de 2027 llega después de seis años consecutivos en los que el Gobierno ha pactado las subidas del salario mínimo exclusivamente con los sindicatos, sin el respaldo de las organizaciones empresariales. El último incremento se aprobó en febrero de 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. El SMI aumentó entonces un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, 37 euros más que en 2025.

Aquel acuerdo salió adelante con el respaldo de CCOO y UGT, pero sin el apoyo de CEOE y Cepyme. La última ocasión en que las patronales respaldaron una subida fue en 2020, cuando el salario mínimo pasó de 900 a 950 euros mensuales. El Gobierno pretende aprobar el nuevo SMI antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión final de Yolanda Díaz determinará si el incremento se ajusta al 4,9% recomendado por los expertos o se aproxima al 7% que siguen reclamando los sindicatos.