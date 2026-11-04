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Los más ricos de España según la lista Forbes 2026

La suma de las 100 fortunas españolas asciende a la cifra récord de 300.530 millones de euros, un 16,1% más que el pasado año.

Miguel Fluxà
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Miguel Fluxà

Miguel Fluxà, presidente ejecutivo del grupo Iberostar, con 4.100 millones de euros, se sitúa en el puesto número 10 de la lista Forbes de las mayores fortunas de España.

María del Pino Calvo-Sotelo
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María del Pino Calvo-Sotelo

María del Pino Calvo-Sotelo, presidenta de la Fundación Rafael del Pino, con 4.200 millones de euros, se posiciona en el noveno puesto de la lista Forbes de las mayores fortunas en España.

Tomás Olivo
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Tomás Olivo

El empresario de centros comerciales Tomás Olivo, con 4.900 millones de euros, es otro habitual de la lista Forbes de las mayores fortunas.

Florentino Pérez
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Florentino Pérez

Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, con 4.900 millones de euros ocupa el séptimo puesto de los españoles más ricos.

Hortensia Herrero
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Hortensia Herrero

Hortensia Herrero, la mujer de Juan Roig es una de las principales accionistas de Mercadona y vicepresidenta de la compañía, con 5.500 millones euros.

Rafael del Pino Calvo-Sotelo
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Rafael del Pino Calvo-Sotelo

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, cede dos posiciones para caer al quinto puesto de la clasificación, con una fortuna valorada en 7.800 millones de euros.

Juan Carlos Escotet
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Juan Carlos Escotet

En la cuarta plaza irrumpe el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, con 8.100 millones de euros, un 31% más de patrimonio que el año pasado.

Juan Roig
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Juan Roig

El presidente de Mercadona, Juan Roig, escala hasta el tercer puesto con una riqueza de 9.800 millones de euros, lo que supone un 24% más que el año pasado.

Marta Ortega
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Marta Ortega

La hija de Amancio Ortega, Marta Ortega, es la única mujer entre los cinco primeros puestos de la lista. Su fortuna asciende a los 11.500 millones de euros.

Amancio Ortega
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Amancio Ortega

Amancio Ortega, el accionista mayoritario de Inditex, lleva desde 2014 encabezando esta clasificación y su fortuna se ha elevado un 13,9% en comparación a 2025, hasta los 125.200 millones de euros, consolidándose en el 'top 10' mundial de Forbes USA.

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