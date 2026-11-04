Luis Pedro Marco de la Peña, el invisible presidente de Adif con un suculento sueldo y "maleable por el PSOE"

Luis Pedro Marco de la Peña abandona la presidencia de Adif. La salida del máximo responsable de la compañía pública ferroviaria se conoce tras la reunión que ha tenido lugar este miércoles con Carlos Cuerpo, el vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía y nuevo ministro de Transportes, y el número dos de Cuerpo.

Hoy también, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en Moncloa para desvelar el nombre del sustituto de Óscar Puente. Se trataba de Carlos Cuerpo. Fue en la noche de ayer martes cuando Puente anunció su dimisión tras seis días en el foco del escándalo por el trágico accidente de Urda (Toledo), que se ha saldado con 69 fallecidos hasta ahora.

Un perfil de extrema discreción

Tanto en la desgracia de Urda como en la de Adamuz (Córdoba), que se cobró 46 fallecidos, el papel de Marco de la Peña ha resultado llamativo, pero por su irrelevancia. "La sensación interna en Adif con el presidente es que era un perfil muy maleable por el PSOE y que no sabía cómo funcionaba nada, por lo que tampoco nos iba a exigir nada", señalan fuentes de la compañía a Libre Mercado.

Tras Adamuz fue muy comentado que Marco de la Peña estuviera desaparecido durante los primeros días de la crisis dejando toda la parte comunicativa a Puente. Finalmente, el ya expresidente de Adif compareció junto al ministro para dar explicaciones, aunque en su intervención se mostró titubeante y nervioso. Durante estos meses, sus apariciones han seguido siendo discretas. Esta vez, y después de la catástrofe ferroviaria de la semana pasada, Marco de la Peña se ha limitado a aparecer al lado de Puente con rostro serio y sin apenas hacer comentarios.

"Después de lo de Adamuz, lo lógico hubiera sido que De la Peña hubiera dado directrices u órdenes desde presidencia sobre protocolos o seguridad, pero eso no sucedió. En Adif no hay CEO, el presidente es el máximo órgano ejecutivo de la compañía, pero no ejercía como tal", aseguran. "El jefe de Adif era Puente, pero Marco de la Peña, aunque no sea por acción, tiene la responsabilidad del deterioro de Adif por omisión", añaden.

Marco de la Peña estaba al frente de la empresa pública desde septiembre de 2024, cuando fue elegido directamente por Óscar Puente para sustituir a Ángel Contreras, destituido y señalado por el caso Koldo.

"Marco de la Peña llegó a Adif de la mano del PSOE en el País Vasco. Cumplía esa cuota, la de tener línea directa con Contreras y la de ser un hombre manejado por Puente. Eso sí, Puente maneja más el sector ferroviario, los conceptos, los contratos y la organización que él", aseguran.

Un sueldo de 195.164 euros en 2025

La presidencia de Adif también ha estado acompañada de una retribución considerable. Luis Pedro Marco de la Peña percibió 195.164 euros brutos durante 2025, según los datos de retribuciones de altos cargos publicados en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. La cifra corresponde al ejercicio completo, en el que permaneció al frente de la entidad pública empresarial encargada de gestionar la infraestructura ferroviaria española.

Así, su renuncia pone fin a una etapa de poco más de dos años al frente de Adif, una de las empresas públicas estratégicas del Ministerio de Transportes y cuya gestión se encuentra en entredicho por el deterioro del servicio, los problemas de mantenimiento, la creciente desconfianza de los viajeros y los accidentes mortales.

Su trayectoria profesional

Nacido en Santander en 1969, Pedro Marco es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria desde 1993. En 2009 se inició en el sector público como director general de Euskal Trenbide Sarea (ETS), ente público del Gobierno Vasco creado para optimizar el sector ferroviario, hasta 2013.

Desde el año 2020 fue viceconsejero de Infraestructuras y Transportes en el País Vasco. En el ejercicio de estas funciones ha ostentado cargos de responsabilidad en la Red Ferroviaria Vasca (ETS); Ferrocarriles Vascos (Eusko Trenbideak); Metro Bilbao; Puertos de titularidad estatal de Bilbao y Pasajes; Plataformas logísticas de Zaisa (Irún), Aparkabisa (Baracaldo) y Centro de Transportes de Vitoria (CTV); Consorcio de Transportes de Vizcaya (CTB); y del transporte de Euskadi y de los tres territorios históricos.

Su carrera en el sector privado comenzó en Ferrovial en 1994 durante cinco años hasta que pasó a formar parte de la empresa Construcciones Amenabar y posteriormente fue gerente de Exbasa Obras y Servicios. También ha sido director de Obra Civil y Ferrocarriles de Construcciones Balzola, director gerente en Construcciones Amenabar y director general de Construcciones Fhimasa e i-INGENIA Ingeniería y Arquitectura.