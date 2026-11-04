Ouigo amplía la suspensión de sus trenes entre Madrid y Andalucía hasta el 15 de noviembre

La compañía ferroviaria Ouigo ha anunciado que amplía la suspensión de sus circulaciones de alta velocidad entre la capital y las principales ciudades andaluzas hasta "al menos" el próximo 15 de noviembre. La operadora privada ha adoptado esta decisión ante la imposibilidad material de retomar la marcha por las vías que gestiona Adif, tras la interrupción técnica decretada en el corredor sur.

A través de un comunicado difundido en la red social X, la empresa de matriz gala explicó que se mantiene a la espera de novedades en constante coordinación con el gestor público de las infraestructuras. "Debido al cierre de la línea ampliamos la cancelación de nuestros trenes entre Madrid y Andalucía hasta al menos el domingo 15 de noviembre. En coordinación con Adif seguimos pendientes del restablecimiento de la circulación en esta ruta de alta velocidad", señaló la firma en su mensaje a los usuarios.

Debido al cierre de la línea ampliamos la cancelación de nuestros trenes entre Madrid y Andalucía hasta al menos el domingo 15 de noviembre. En coordinación con Adif seguimos pendientes del restablecimiento de la circulación en esta ruta de alta velocidad. Los viajeros afectados… https://t.co/gKrBUsila8 — OUIGO España (@OUIGO_Es) November 4, 2026

En cuanto a los viajeros que contaban con billetes adquiridos para estas fechas, la empresa ha precisado que ya están siendo contactados de manera directa a través del correo electrónico facilitado durante la compra. La compañía ha querido recalcar que todos ellos tienen el reembolso íntegro garantizado de sus títulos, al tiempo que mantiene activos sus canales de atención para solventar dudas ante este parón forzoso del servicio.

Esta prórroga extiende un escenario complejo iniciado a finales del mes pasado. En un primer término, la empresa canceló sus servicios hasta el 2 de noviembre para amoldarse a las restricciones provocadas por el accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, y evitar que los paros convocados por los maquinistas agravasen la situación en las estaciones. Aquel trágico suceso en tierras toledanas ha dejado hasta el momento un balance de 69 muertes confirmadas.

El cierre del trayecto continúa generando notables dificultades para la movilidad de miles de ciudadanos y condiciona la operativa de los operadores privados que dinamizan el sector ferroviario. A la espera de que culminen los trabajos sobre la infraestructura y se certifiquen los estándares técnicos precisos, la conexión de alta velocidad de Ouigo hacia el sur permanecerá paralizada temporalmente hasta nuevo aviso.