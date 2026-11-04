Puente deja sin aplicar 2.917 millones en inversiones previstas en vías y carreteras desde su llegada a Transportes

El recién dimitido Óscar Puente ha reducido la inversión real en el tren, carreteras y otras infraestructuras. Pero no sólo lo ha hecho por la falta de presupuestos de su Gobierno o la falta de reconocimiento del mayor desgaste de la infraestructura al haber multiplicado el tráfico en las vías. También lo ha hecho porque, pese a contar con más dinero, no lo ha aplicado y ha dejado las partidas sin ejecutar, básicamente, por no atender sus obligaciones programadas. Básicamente por estar a otras cosas.

Los datos prueban que el volumen de dinero del que ha dispuesto y no ha ejecutado supera los 2.900 millones de euros desde 2023, año de su llegada al poder en Transportes. Los datos son oficiales. Y han sido extractados en un informe del IPEF (Instituto para la Economía Eficiente) del economista José Ramón Riera. Allí se detalla que "el crédito inicial del Ministerio es idéntico en 2024, 2025 y 2026: 11.450,6 millones de euros en los tres ejercicios, consecuencia de la prórroga presupuestaria.

Con el crédito inicial congelado, todo el margen de decisión del departamento se ha canalizado por la vía de las modificaciones, que son precisamente las que han vaciado el capítulo de inversión", señala sin matices el informe. "El capítulo 6, inversiones reales, recoge la inversión que el Ministerio ejecuta directamente con cargo a su presupuesto. A diferencia del capítulo de transferencias de capital, no ha sufrido minoraciones: ha recibido incrementos de crédito en todos los ejercicios", señala el informe. "El crédito inicial del capítulo, 2.617,5 millones de euros, es idéntico en 2024, 2025 y 2026 por efecto de la prórroga presupuestaria, y resulta de restar al crédito definitivo las modificaciones publicadas por la IGAE.

El crédito no ejecutado es la diferencia entre el crédito definitivo y las obligaciones reconocidas", explica. Pues bien, "en 2024 y 2025 el Ministerio recibió 1.339,5 millones de euros de crédito adicional para inversiones reales y dejó sin ejecutar 839,2 millones. Cerca de dos de cada tres euros añadidos al capítulo durante la gestión, el 62,7 %, no llegaron a ejecutarse". "En 2024 el resultado es más llamativo.

El capítulo recibió un incremento de 359,1 millones y dejó sin ejecutar 390,4, más de lo que se le había añadido. Las obligaciones reconocidas, 2.586,2 millones, quedaron incluso por debajo del crédito inicial aprobado, 2.617,5. En 2025 el incremento fue de 980,4 millones y quedaron sin ejecutar 448,8, el 45,8 % de lo añadido", detalla el informe. Es más, "el crédito no ejecutado crece en cada ejercicio cerrado: 319,6 millones en 2023, 390,4 en 2024 y 448,8 en 2025. A 31 de agosto de 2026 quedan 1.758,6 millones por ejecutar, con un grado de ejecución del 46,8 %, prácticamente el mismo que en la misma fecha de 2025, el 47,1 %. "El capítulo de inversiones reales completa así el análisis de las modificaciones: el Ministerio detrae crédito de las transferencias de capital y el que añade a las inversiones reales no lo ejecuta en su totalidad", concluye el informe.

Créditos no ejecutados por Óscar Puente. | Fuente: Informe IPEF

Uno de los puntos del estudio detalla la gravedad del asunto. El crédito no ejecutado en inversiones reales en 2023 fue de 319,6 millones de euros; en 2024, de 390,4 millones; en 2025, de 448,8 millones; y en 2026, hasta el cierre de agosto, de nada menos que 1.758,6 millones. En total: 2.917,4 millones. Y hay que recordar que las inversiones que se anuncian se convierten en propaganda política. Y las que no se ejecutan retornan a la caja presupuestaria del Gobierno para poder ser anunciadas de nuevo sin coste alguno.