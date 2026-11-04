Puente gasta casi 10.000 euros en un servicio de yoga, pilates y fitness para los trabajadores de su ministerio

Si hace sólo unos días publicábamos que Adif y Renfe, dependientes hasta ahora de Óscar Puente, han licitado contratos por un valor conjunto de más de 360.000 euros para vigilar lo que dicen de ellas medios como esRadio y Libertad Digital, hoy contamos que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible busca una empresa que ofrezca clases de yoga, pilates y fitness a los trabajadores de su sede central en Madrid.

Lo hará a través de una concesión de servicios, pendiente de adjudicar, en la que el ministerio se gastará casi 10.000 euros para costear parte del alquiler de las máquinas del gimnasio, mientras que los funcionarios que se apunten pagarán una cuota mensual.

Esta licitación la podemos encontrar si acudimos a la Plataforma de Contratación del Sector Público, aquí se puede ver dicha licitación. En ella se explica claramente que "el objeto del contrato es la prestación del servicio consistente en la organización, impartición y gestión de actividades dirigidas de yoga y pilates, así como la gestión y dinamización de la sala fitness, destinadas al personal adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en su sede central, situada en el Paseo de la Castellana nº 67 de Madrid". Este es el pliego.

Clases de yoga, pilates y fitness para los funcionarios del ministerio

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible considera "conveniente contar con el servicio de actividades de yoga, pilates y fitness en la sede central" para "contribuir al mantenimiento y mejora de la salud de su personal", por lo que, según el pliego, "resulta necesaria la prestación del servicio por una empresa especializada". También podemos leer que "las actividades tendrán como destinatario exclusivamente al personal adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La utilización del servicio por cualquier otra persona requerirá autorización expresa de la Oficialía Mayor".

El importe de dicho contrato es de 9.600,04 euros con IVA, para una duración inicial de 12 meses a partir del 1 de diciembre de 2026, prorrogable hasta 24 meses más. Además, el Ministerio de Transportes asume la luz, el agua y la limpieza de las salas, que valora en 7.294,05 euros sin IVA, aunque se trata, en buena parte, de un gasto que tendría igualmente al ser espacios de su propia sede. También cede los locales en los que se impartirán las clases, cuyo valor estima en 39.373,20 euros. Sin embargo, el único pago directo del Ministerio a la empresa por las actividades de yoga, pilates y fitness es de 9.600,04 euros.

Este gasto está ligado a una noticia que contamos hace poco más de un año, cuando el Ministerio de Transportes licitó por 96.763 euros la reforma de varias salas de su sede para convertirlas en un gimnasio en el que sus funcionarios hicieran "yoga y pilates". Aquella obra sirvió para reformar y acondicionar las salas en las que ahora, con este nuevo contrato, el Ministerio busca una empresa que imparta esas clases.

Casi 10.000 euros de coste

Los funcionarios que quieran apuntarse tendrán que pagar una cuota mensual, cuyo importe máximo fija el propio pliego. Las clases de yoga o pilates costarán hasta 24,79 euros al mes por una hora semanal, hasta 37,19 euros por dos horas y hasta 45,45 euros por tres. El acceso a la sala de fitness con monitor, con un máximo de tres sesiones semanales de una hora, saldrá por hasta 16,53 euros al mes. Todos los precios son sin IVA y las empresas que se presenten pueden ofrecer tarifas más bajas.

Así pues, vemos cómo gestiona el dinero público el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del recién dimitido Óscar Puente, que financia parcialmente clases de yoga, pilates y fitness para sus trabajadores mientras el servicio ferroviario de alta velocidad funciona cada vez peor en España, con consecuencias cada vez más graves, como los accidentes de Adamuz y Urda, en los que han muerto 115 personas en lo que va de año.