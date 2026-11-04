¿Qué es necesario para pedir el Kit Digital? Requisitos y papeles que conviene tener preparados

Para pedir el Kit Digital como autónomo o pequeña empresa hacen falta pocas cosas, pero todas obligatorias. Basta con que falle una para que la solicitud se deniegue, y en una ayuda que se reparte por orden de llegada no suele haber tiempo para arreglarlo sobre la marcha.

Estos son los requisitos de la última convocatoria para autónomos y empresas de menos de tres empleados. Una nueva convocatoria podría cambiarlos, pero es razonable prepararse con ellos como referencia.

Requisitos para pedir el Kit Digital

Antigüedad mínima. Los autónomos necesitaban al menos seis meses de alta en el momento de la solicitud. Cuenta la fecha que figura en los registros oficiales, no cuándo empezaste a trabajar.

Tamaño. Para el segmento de autónomos, entre 0 y menos de tres empleados. Una sociedad con tres trabajadores pasa al segmento siguiente, con otro importe y otro catálogo.

Estar al corriente. Sin deudas con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social. Da igual que sean 20 euros o 2.000.

No ser empresa en crisis y no superar el límite de ayudas de minimis, el régimen europeo que limita lo que una empresa puede recibir en ayudas públicas en tres años. Afecta a pocos autónomos, pero conviene saber si has recibido otras subvenciones.

Haber hecho el test de diagnóstico. Antes de solicitar, había que registrarse en la plataforma Acelera pyme y completar un test de autodiagnóstico digital.

Los documentos que conviene tener a mano

Certificado de estar al corriente con Hacienda: se descarga en la sede de la Agencia Tributaria. Si sale negativo, lo importante es resolver la deuda que hay detrás.

Certificado de la Seguridad Social: desde su sede electrónica. Un recibo de autónomo devuelto hace meses basta para que salga en rojo.

Certificado de situación censal: acredita la fecha de alta y la actividad.

Informe de plantilla: en sociedades, la documentación laboral que acredite el número de empleados.

Certificado digital o Cl@ve en vigor: muchos autónomos descubren que el suyo caducó justo cuando lo necesitan.

¿Y si no quiero hacer el trámite yo?

No hace falta. El Kit Digital permite actuar a través de un representante voluntario, que puede ser el propio agente digitalizador. En ese caso firmas una autorización y él se encarga de la solicitud. Fue el modelo de la campaña Ordenador Libertad, que en 2025 entregó 3.500 ordenadores con la gestión a cargo de ZetaPlus.

El error más común: dejarlo para el final

Casi todos los problemas de esta lista se detectan en una tarde y se arreglan en unos días. El inconveniente es descubrirlos con el plazo ya abierto, cuando cada día cuenta.

Hoy no hay convocatoria, pero sí tiempo para prepararse

El plazo para autónomos cerró en octubre de 2025. La Orden TDF/39/2026 mantiene el programa vigente hasta agotar los fondos y permite nuevas convocatorias, aunque ninguna está anunciada.

La preinscripción de Ordenador Libertad sirve para revisar estos requisitos con calma. Es gratuita, sin compromiso y no garantiza la ayuda, pero si se abre un plazo te contactan por orden de registro.

Revisa tus requisitos en ordenadorlibertad.es.