Revolución fiscal en Italia: Meloni prepara una nueva bajada del IRPF a la clase media

El Gobierno de Giorgia Meloni vuelve a situar la bajada de impuestos entre las prioridades de su política económica. Desde su llegada al Ejecutivo, la primera ministra italiana ha impulsado distintas medidas para aliviar la carga fiscal de trabajadores y empresas, favorecer la contratación y estimular la actividad económica. Así las cosas, esa misma línea se mantiene en los presupuestos de 2027, que incluyen una ampliación de la rebaja del impuesto sobre la renta, nuevas ventajas para los autónomos y una reducción de la tributación de determinados alquileres.

Concretamente, el proyecto de presupuestos para 2027 extiende el tipo impositivo del 33% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPEF) a los ingresos de hasta 55.000 euros, además de introducir ventajas tributarias para autónomos, trabajadores y propietarios de viviendas. Esta iniciativa forma parte de un paquete económico que moviliza alrededor de 26.000 millones de euros el próximo año y 27.000 millones en 2028.

Meloni amplía la rebaja del IRPF

Una de las principales medidas fiscales del presupuesto afecta directamente al impuesto sobre la renta de las personas físicas, conocido en Italia como IRPEF. De esta forma, el Ejecutivo extiende el tipo impositivo del 33% a las rentas de hasta 55.000 euros, dentro de su estrategia para reducir la carga fiscal sobre los contribuyentes.

El proyecto también contempla un tratamiento fiscal favorable para determinados incrementos salariales. En concreto, mantiene el impuesto sustitutivo del 5% sobre las subidas de sueldo derivadas de la renovación de convenios colectivos en el sector privado. A esta medida se añade, por otra parte, un nuevo impuesto sustitutivo del 1% para 2027 sobre los incrementos de los ingresos laborales de los trabajadores jóvenes, dentro de determinados límites de renta y cuantía. En este contexto, el Gobierno también eleva hasta los 2.000 euros el límite de exención de las prestaciones complementarias para los trabajadores menores de 30 años.

Por otra parte, otra de las modificaciones tributarias importantes afecta a los trabajadores por cuenta propia. De este modo, el Gobierno italiano eleva de 85.000 a 100.000 euros el límite de ingresos para acceder al régimen de tributación a tipo fijo, conocido como forfettario. Lo cierto es que, según detalla el Ejecutivo, este sistema permite a los autónomos acogidos a él tributar mediante un régimen simplificado. En consecuencia, la ampliación del umbral permite que profesionales con mayores ingresos puedan beneficiarse de esta modalidad.

No obstante, el Ejecutivo mantiene en 85.000 euros el límite para la exención del IVA, a la espera de la autorización de la Unión Europea. Por tanto, el aumento del umbral del régimen de tipo fijo no implica que se amplíe automáticamente la exención de este impuesto.

Cabe destacar que el presupuesto también introduce cambios en la fiscalidad inmobiliaria. Así, el tipo impositivo fijo aplicable a los contratos de alquiler con renta controlada baja del 10% al 5%. En el caso de los contratos con inquilinos menores de 35 años, la tributación se reduce hasta el 1%.

La medida también contempla la aplicación de este impuesto fijo a los inmuebles comerciales. Con esta modificación, el Gobierno incorpora nuevos incentivos fiscales para los propietarios que alquilan sus inmuebles bajo estas modalidades. Además, el proyecto confirma las deducciones fiscales por reformas de edificios durante 2027 y convierte en permanente la exención del impuesto de circulación para los vehículos de hasta 80 kilovatios y las motocicletas.

Por otra parte, el Ejecutivo también mantiene y amplía las ventajas fiscales relacionadas con la creación de empleo. De este modo, las exenciones de cotizaciones para la contratación indefinida de mujeres, jóvenes y trabajadores en las Zonas Económicas Especiales se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2027.

A su vez, el plan del Ejecutivo también aumenta el coste deducible asociado a las nuevas contrataciones durante el ejercicio fiscal de 2027. El coeficiente alcanza el 80% para las madres trabajadoras y el 40% para los jóvenes menores de 36 años. Al mismo tiempo, estas medidas se complementan con otras destinadas a favorecer el empleo femenino y juvenil y mejorar los ingresos de los trabajadores.

Con todo, el presupuesto también contempla medidas que afectan a determinados gravámenes empresariales. Concretamente, el Gobierno de Meloni prorroga la suspensión del impuesto sobre el plástico y del impuesto sobre el azúcar hasta el 1 de julio de 2027. Por tanto, esta decisión evita la entrada en vigor de estos impuestos durante los primeros meses del próximo ejercicio.

Por otra parte, el Ejecutivo refuerza los incentivos a la inversión empresarial, especialmente en el sur del país: el crédito fiscal para las inversiones en la Zona Económica Especial única cuenta con una dotación de 2.400 millones de euros en 2027 y otros 1.250 millones en 2028. El proyecto incluye asimismo financiación para iniciativas relacionadas con la computación en la nube y medidas de apoyo a los sectores agrícola, pesquero y turístico.

Un nuevo "impuesto de salida"

En cualquier caso, no podemos ignorar que, según detalla el Financial Times, el Gobierno de Giorgia Meloni plantea introducir un impuesto de salida del 26% para los contribuyentes con un patrimonio de al menos 800.000 euros que abandonen Italia a partir del próximo año. Así, la medida afecta a las ganancias teóricas acumuladas por quienes decidan trasladar su residencia fuera de Italia y hayan tenido la condición de residentes fiscales en el país durante seis de los diez años anteriores a su marcha.