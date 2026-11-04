Un anciano de 84 años vence a sus inquiokupas: "Nunca creí que me iban a hacer esto"

Arsenio, el vecino de Getafe de 84 años que tuvo que marcharse de su propia casa y alquilar una habitación después de que sus inquiokupas dejaran de pagarle, ha conseguido recuperar su vivienda seis meses después.

El caso se conoció a través de Madrid Directo, donde Arsenio relató el calvario que estaba viviendo. Después de toda una vida trabajando, se había visto obligado a compartir una habitación de alquiler con su mujer enferma mientras los inquilinos permanecían en su piso de Getafe sin abonarle las mensualidades.

"Esto es denigrante", lamentaba entonces ante las cámaras. Los morosos acumulaban una deuda cercana a los 7.000 euros, entre alquileres y suministros, y habían llegado a amenazar con "cortar el cuello" a cualquiera que intentara desalojarlos de lo que consideraban "su piso".

"Ahora se entra bien con la llave"

Seis meses después, el equipo de Madrid Directo ha vuelto a encontrarse con Arsenio y lo ha acompañado en su regreso a la vivienda. El anciano ya tiene las llaves y ha comenzado a limpiar y preparar la casa para instalarse de nuevo.

"Ahora se entra bien con la llave", celebra. Arsenio relata a las cámaras el alivio que siente al poder entrar en su casa: "Nunca creí que me iban a hacer esto", reconoce.

Durante todo este tiempo, Arsenio tuvo que buscar una habitación que pudiera pagar con su pensión. Los alquileres de entre 800 y 900 euros que encontraba estaban fuera de su alcance, por lo que terminó abonando unos 200 euros mensuales por una habitación. Una situación especialmente dolorosa para alguien que, como él mismo recordaba, había trabajado "15 o 16 horas diarias para poder vivir al final un poco bien".

La historia de Arsenio se hizo viral y provocó una oleada de solidaridad. Muchas personas que no le conocían se pusieron en contacto con él para mostrarle su apoyo y ofrecerle ayuda. El anciano recuerda emocionado esas muestras de cariño: "Hay malos, pero hay muchos más buenos. Eso es lo que te ayuda a seguir luchando". También agradece el respaldo de sus familiares y de los vecinos que se movilizaron para acompañarle durante el proceso.